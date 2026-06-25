Torcida da Holanda faz festa nas ruas dos EUA antes de jogo da Copa do Mundo
Laranja Mecânica encara a Tunísia na última rodada da fase de grupos
Depois de Dallas e Houston, chegou a vez de Kansas City sentir a energia da torcida da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (25), horas antes do jogo contra a já eliminada Tunísia pela terceira rodada do Grupo F, as ruas da cidade dividida entre os estados do Kansas e do Missouri foram transformadas em um "mar laranja".
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a concentração de torcedores em uma fan fest localizada próximo ao Arrowhead Stadium, palco do confronto da seleção holandesa. Vestidos com a tradicional camisa laranja, os fãs aparecem dando um verdadeiro show de sincronia, dançando de um lado para outro e cantando a plenos pulmões. Confira no vídeo abaixo:
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Com a classificação encaminhada para o mata-mata após o empate com o Japão em 2 a 2 e a goleada sobre a Suécia por 5 a 1, a Holanda chega à rodada decisiva da fase de grupos com o objetivo de se manter na liderança da sua chave. Empatada com o Japão em quatro pontos e apenas um à frente da Suécia, a Laranja Mecânica precisa vencer e, possivelmente, definir no saldo de gols a primeira colocação.
Quem passar em primeiro no Grupo F escapa da Seleção Brasileira na segunda fase e enfrenta o Marrocos, que ficou em segundo lugar no Grupo C. Já o vice-líder terá pela frente a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, já que o Brasil liderou seu grupo na primeira fase. Por fim, o terceiro colocado ainda pode seguir aos 16 avos de final se estiver entre os oito melhores times desta posição ao fim da rodada.
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Tudo sobre Tunísia x Holanda (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Tunísia 🆚 Holanda
Copa do Mundo 2026 – Grupo F
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos
📺 Onde assistir: CazéTV
⚽ ESCALAÇÕES
🔴 Tunísia
Aymen Dahmen; Rani Khedira, Montassar Talbi e Mohamed Ben Hmida; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri e Ali Abdi; Hazem Mastouri e Anis Ben Slimane. Técnico: Hervé Renard.
🟠 Holanda
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.
Tunísia x Países Baixos
💸 MELHOR PALPITE: Aposte em +3 gols em Tunísia x Países Baixos @1.62
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