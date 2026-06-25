Torcida da Holanda faz festa nas ruas dos EUA antes de jogo da Copa do Mundo Laranja Mecânica encara a Tunísia na última rodada da fase de grupos

Depois de Dallas e Houston, chegou a vez de Kansas City sentir a energia da torcida da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (25), horas antes do jogo contra a já eliminada Tunísia pela terceira rodada do Grupo F, as ruas da cidade dividida entre os estados do Kansas e do Missouri foram transformadas em um "mar laranja".

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Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a concentração de torcedores em uma fan fest localizada próximo ao Arrowhead Stadium, palco do confronto da seleção holandesa. Vestidos com a tradicional camisa laranja, os fãs aparecem dando um verdadeiro show de sincronia, dançando de um lado para outro e cantando a plenos pulmões. Confira no vídeo abaixo:

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Com a classificação encaminhada para o mata-mata após o empate com o Japão em 2 a 2 e a goleada sobre a Suécia por 5 a 1, a Holanda chega à rodada decisiva da fase de grupos com o objetivo de se manter na liderança da sua chave. Empatada com o Japão em quatro pontos e apenas um à frente da Suécia, a Laranja Mecânica precisa vencer e, possivelmente, definir no saldo de gols a primeira colocação.

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Quem passar em primeiro no Grupo F escapa da Seleção Brasileira na segunda fase e enfrenta o Marrocos, que ficou em segundo lugar no Grupo C. Já o vice-líder terá pela frente a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, já que o Brasil liderou seu grupo na primeira fase. Por fim, o terceiro colocado ainda pode seguir aos 16 avos de final se estiver entre os oito melhores times desta posição ao fim da rodada.

Torcedores da Holanda tomam as ruas de Kansas City antes do jogo contra a Tunísia pela Copa do Mundo (Foto: ALFRED DAVIES / AFP)

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Tudo sobre Tunísia x Holanda (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Tunísia 🆚 Holanda

Copa do Mundo 2026 – Grupo F

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City, Estados Unidos

📺 Onde assistir: CazéTV

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⚽ ESCALAÇÕES

🔴 Tunísia

Aymen Dahmen; Rani Khedira, Montassar Talbi e Mohamed Ben Hmida; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri e Ali Abdi; Hazem Mastouri e Anis Ben Slimane. Técnico: Hervé Renard.

🟠 Holanda

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Van Hecke, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.

Tunísia x Países Baixos

💸 MELHOR PALPITE: Aposte em +3 gols em Tunísia x Países Baixos @1.62

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