Holanda entra para a história ao marcar o gol de número 100 da Copa do Mundo de 2026
Com gol de Gakpo, holandeses carimbam marco estatístico da Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 atingiu um marco estatístico logo na segunda rodada. O torneio alcançou a marca de 100 gols com apenas 33 partidas realizadas, se tornando a edição que mais rápido alcançou a marca neste século.
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Com 100 gols anotados em 33 confrontos, a Copa do Mundo apresenta uma média de 3,03 gols por partida. O índice é impulsionado pela postura tática das equipes na fase de grupos e por goleadas registradas logo na primeira rodada, como a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao e o triunfo da Suécia por 5 a 1 diante da Tunísia.
O autor do gol que definiu o recorde foi o atacante Cody Gakpo. O jogador da Holanda balançou as redes em partida válida pela segunda rodada do torneio, colocando seu nome na história estatística da competição. Gakpo já havia se destacado como o principal artilheiro da equipe neerlandesa na edição de 2022 e repete o protagonismo em 2026.
Holanda alcança a marca de 100 gols na história das Copas do Mundo
A seleção da Holanda também atingiu outra marca histórica na tarde deste sábado (20). Com os dois gols marcados pelo atacante Brobbey no confronto diante da Suécia, os neerlandeses alcançaram o seu centésimo gol na história da competição. Com o feito, se tornou apenas a oitava seleção na história do futebol mundial a romper a barreira dos três dígitos em gols marcados no torneio.
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