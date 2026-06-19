De quanto o Brasil precisa vencer o Haiti para assumir a liderança do Grupo C? Duelo vale a liderança do grupo com Marrocos, Escócia, Haiti e Brasil

Com a vitória magra do Marrocos contra a Escócia por 1 a 0, o Brasil já sabe exatamente o que precisa fazer contra o Haiti para assumir a liderança do Grupo C. No duelo de logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Philadelphia Stadium, a Seleção Brasileira precisa vencer por dois gols de diferença.

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Com duas mudanças em relação ao time da estreia, o técnico Carlo Ancelotti já confirmou a escalação do Brasil para a partida com o Haiti, nesta sexta-feira (19). O treinador decidiu mexer em dois setores do campo. Na defesa, Danilo será o lateral-direito; e o ataque terá três jogadores, com Matheus Cunha compondo ao lado de Raphinha e Vini Jr.

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Assim, a escalação do Brasil para enfrentar o Haiti tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Matheus Cunha.

Marrocos vence a Escócia e encaminha classificação

A vitória sobre a Escócia por 1 x 0 coloca a seleção marroquina em boas condições de se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo na 1ª ou 2ª colocação. Isso porque a equipe comandada por Mohamed Ouahbi enfrenta na próxima quarta-feira, às 19h, a seleção do Haiti, a mais fraca do Grupo C. A definição se o time africano será líder da chave só acontecerá após o duelo entre Brasil e a equipe haitiana, que também se enfrentam na noite desta sexta.

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➡️ Marrocos vence Escócia pelo grupo do Brasil e encaminha vaga ao mata-mata da Copa

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Onde assistir a Brasil x Haiti pela 2ª rodada da Copa do Mundo

1 . Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada) 2 . 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026 3 . ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 4 . 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA) 5 . 📺 Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta), SporTV e N Sports (TV fechada), CazéTV e GETV (streaming)