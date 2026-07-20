Superstição de 2010 se repete, e Espanha conquista o bi com moeda no gramado Cucurella repetiu ritual de Capdevilla antes da final contra a Argentina

O título da Espanha na Copa do Mundo contou não apenas com a qualidade demonstrada em campo, mas também com uma superstição. Antes da final contra a Argentina, Marc Cucurella repetiu um ritual realizado por Joan Capdevilla na decisão do Mundial de 2010, a pedido do próprio ex-lateral, titular na conquista do primeiro título espanhol. Assim como há 16 anos, uma moeda foi enterrada no gramado antes do apito inicial.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cucurella aparece caminhando em direção ao seu setor do campo, retira uma moeda de dentro da meia e, de forma discreta, a enterra na lateral do gramado instantes antes do início da partida. Depois da conquista, Capdevilla revelou que havia sugerido a superstição ao atual lateral da seleção e aproveitou para parabenizá-lo pelo título.

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— Agora vou contar um segredo. Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo! — escreveu o ex-jogador em seu perfil do X.

🤫 Y AHORA OS CUENTO UN SECRETO...



⭐️ En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a @cucurella3 que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO! pic.twitter.com/pPsSsf34FU — Joan Capdevila (@capde11) July 20, 2026

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Dezesseis anos depois, a tradição foi repetida e terminou da mesma forma: com a Espanha campeã do mundo. Desta vez, coube a Cucurella manter a superstição viva, e o jornal espanhol Marca ainda indicou que a Espanha "terá que repetir" o ritual na Copa do Mundo de 2030 para, quem sabe, conquistar o Tri dentro de casa.

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