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Superstição de 2010 se repete, e Espanha conquista o bi com moeda no gramado

Cucurella repetiu ritual de Capdevilla antes da final contra a Argentina

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 08:50
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Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo
Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

O título da Espanha na Copa do Mundo contou não apenas com a qualidade demonstrada em campo, mas também com uma superstição. Antes da final contra a Argentina, Marc Cucurella repetiu um ritual realizado por Joan Capdevilla na decisão do Mundial de 2010, a pedido do próprio ex-lateral, titular na conquista do primeiro título espanhol. Assim como há 16 anos, uma moeda foi enterrada no gramado antes do apito inicial. 

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    Em um vídeo publicado nas redes sociais, Cucurella aparece caminhando em direção ao seu setor do campo, retira uma moeda de dentro da meia e, de forma discreta, a enterra na lateral do gramado instantes antes do início da partida. Depois da conquista, Capdevilla revelou que havia sugerido a superstição ao atual lateral da seleção e aproveitou para parabenizá-lo pelo título.

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    Cucurella agachado, colocando uma moeda no gramado do MetLife antes da decisão entre Espanha e Argentina.

    — Agora vou contar um segredo. Em 2010, enterrei uma moeda no gramado antes do início da partida. Já contei isso milhões de vezes. Pedi ao Cucurella que fizesse o mesmo ontem. Marc, gosto muito de você. Você é campeão do mundo! — escreveu o ex-jogador em seu perfil do X.

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    Dezesseis anos depois, a tradição foi repetida e terminou da mesma forma: com a Espanha campeã do mundo. Desta vez, coube a Cucurella manter a superstição viva, e o jornal espanhol Marca ainda indicou que a Espanha "terá que repetir" o ritual na Copa do Mundo de 2030 para, quem sabe, conquistar o Tri dentro de casa.

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