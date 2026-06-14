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Quem é Tahith Chong? O único jogador nascido em Curaçao na Copa do Mundo

Cria do Manchester United é o símbolo da primeira participação da ilha em Mundiais

PorPedro BernardoNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 13:45
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Tahiti Chong é o único jogador nascido em curaçao na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)
Tahiti Chong é o único jogador nascido em curaçao na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Instagram)

O domingo de Copa do Mundo 2026 reserva um daqueles roteiros que fazem do torneio o maior espetáculo da Terra. Logo mais, às 14h (de Brasília), a tetracampeã mundial Alemanha mede forças contra a debutante seleção de Curaçao, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos.

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    Se para os alemães o jogo vale o início de uma caminhada rumo ao topo, para os caribenhos a partida já é o maior evento da história do país. E no centro desse sonho caribenho está um nome de destaque no futebol europeu: o meia-atacante Tahith Chong. Com passagens por grandes ligas, ele carrega o peso de ser o principal astro técnico da equipe e ostenta uma condição única: é o único jogador do elenco que nasceu verdadeiramente em solo curaçauense.

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    Quem é Tahith Chong?

    Para a grande maioria dos torcedores, o nome de Chong não é totalmente estranho. Dono de uma vasta cabeleira e de muita velocidade pelo lado do campo, o jogador de 26 anos construiu sua formação de base na Europa. Ele despontou como uma das grandes promessas da renomada academia do Manchester United, da Inglaterra, clube pelo qual se profissionalizou.

    Tahith Chong
    Tahiti Chong é formado na base do Manchester United (Foto: Arquivo Pessoal)

    Após rodar por empréstimos em equipes como Werder Bremen (Alemanha), Club Brugge (Bélgica) e se destacar com a camisa do Birmingham City, Chong se firmou no cenário competitivo de alto nível.

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    A grande curiosidade de sua trajetória reside na montagem da própria seleção nacional. Enquanto a esmagadora maioria dos convocados de Curaçao é composta por atletas nascidos na Holanda (filhos ou netos de imigrantes da antiga colônia que optaram por defender as origens da ilha), Tahith Chong fez o caminho inverso. Ele nasceu em Willemstad, capital de Curaçao, em 1999, e mudou-se para a Europa anos depois.

    Como Curaçao chega ao Mundial?

    Com diversos jogadores naturalizados no último ano, Curaçao reforçou o seu elenco com nomes experientes e presentes em ligas fortes, como Eredivisie (Holanda) e Championship (Inglaterra). Além disso, o treinador Dick Advocaat, que havia pedido demissão em fevereiro de 2026 para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha, retornou após ter classificado o país pela primeira vez na história para a Copa do Mundo.

    Em 20 jogos à frente de Curaçao, Dick Advocaat conquistou 12 vitórias, teve cinco empates e sofreu apenas três derrotas. Com isso, o comandante holandês possui um aproveitamento de 68,3% com a seleção caribenha.

    Dick Avocaat, técnico de Curaçao na Copa do Mundo (Foto: John Thys / AFP)
    Dick Avocaat, técnico de Curaçao na Copa do Mundo (Foto: John Thys / AFP)

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