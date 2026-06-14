Estreantes da Copa: Curaçao chega com técnico histórico e legião de naturalizados Ilha do Caribe é a menor em extensão territorial a disputar um Mundial

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Conhecido por conta das lindas praias e do mar azul cristalino, Curaçao chega à Copa do Mundo pela primeira vez para contar uma outra história da ilha. Com uma relação muito próxima com a Holanda, a equipe apelidada de Blue Wave (Onda Azul, na tradução) será comandada por Dick Advocaat, que treinou a Laranja Mecânica no Mundial de 1994. A estreia é neste domingo (14), contra a Alemanha, em Houston, às 14h de Brasília, com transmissão da CazéTV.

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No passado, Curaçao já recebeu grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, numa excursão do Santos em 1959, Romário e Bebeto, num jogo festivo de amigos em 2008. No entanto, o país busca reconstruir e aproximar o povo do esporte mais popular do mundo, que ficou adormecido no imaginário dos fãs da ilha caribenha nos últimos 20, 30 anos por problemas na Federação.

Assim como em muitos países caribenhos, o baseball é a modalidade mais popular de Curaçao, mas o país vive a expectativa por acompanhar esta Copa do Mundo. E isso ficou claro na partida contra a Jamaica, pela 6ª e última rodada das Eliminatórias da Concacaf, que reuniu diversas pessoas nas ruas para comemorar a inédita vaga para o maior torneio de futebol.

O meia Tahith Chong participa de treino para a estreia contra a Alemanha (Foto Chandan Khanna / AFP)

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Curaçauenses da Holanda

Uma das grandes curiosidades é que Curaçao tem 25 dos 26 convocados na Copa do Mundo nascidos na Holanda e não no país caribenho. O único representante da ilha é o meia Tahith Chong, que foi chamado para defender a camisa da seleção pela primeira vez em 2025. Em entrevista ao site da Fifa, o atleta relembrou a emoção de sua primeira convocação e de voltar para sua casa.

— Eu nasci lá e, quando criança, joguei em Curaçao antes de me mudar para a Holanda. O lugar onde ficamos com a seleção quando voltamos para Curaçao é literalmente em frente à escola que eu frequentava quando tinha uns seis ou sete anos. Foi minha primeira partida como titular – eu já tinha estreado em Trinidad. Para muitos da minha família, foi a primeira vez que me viram ao vivo, então foi muito legal. Minha avó tinha 96 anos, então ela já tinha me visto muitas vezes na TV e tal, mas na idade dela era obviamente diferente viajar. Quando eu tive aquele jogo em casa, foi incrível para ela vir assistir e me ver pessoalmente. Eu fui vê-la depois do jogo também. Ela faleceu dois meses depois, então pensar nisso traz boas lembranças.

Tatith Chong também comentou sobre a importância de Curaçao estar na Copa do Mundo e poder mostrar um pouco de sua cultura para todos os países. Além disso, o jogador revelou estar feliz por companheiros que defendem a Blue Wave há anos e que conseguiram chegar ao Olimpo do futebol.

— Estando na Copa do Mundo, podemos representar Curaçao e, com sorte, as pessoas descobrirão um pouco mais sobre nosso país e nossa história. Acho que muita gente não conhece Curaçao. Eu moro na Inglaterra, e Curaçao não é tão conhecido por aqui. Espero muito que possamos representar o país de uma forma positiva e dar uma pequena aula de história como povo e como nação - afirmou.

Para Chong, a estreia contra a Alemanha será a realização de um sonho:

— Não só para mim, mas para todo o grupo, considerando que somos o menor país da Copa e que todos os rapazes percorreram caminhos diferentes para chegar onde estamos. Tem sido um longo processo. Eu me juntei recentemente, mas temos o nosso capitão, Leandro Bacuna, e o Eloy Room, o nosso goleiro, que vêm jogar aqui há mais de 10 anos, por isso podem imaginar o que eles estão sentindo — comentou.

Essa questão do recrutamento de jogadores que não nasceram em Curaçao nunca foi um problema para Curaçao. Muito pelo contrário. Presidente da Federação, Gilbert Martina revelou em uma entrevista ao Lance! em maio de 2025 o desejo de naturalizar outros talentos, quando a equipe ainda buscava uma vaga na Copa do Mundo.

— Nós temos um bom time. Tem alguns jogadores-chave que decidiram não jogar por Curaçao por problemas com a Federação. Vamos trabalhar nisso. Estou confiante de que estaremos aptos a recrutar jogadores do mais alto nível para deixar esse time com mais qualidade e torná-lo um dos mais fortes da Concacaf. Dick Advocaat foi o treinador da Holanda na Copa do Mundo de 1994, em que a Holanda foi eliminada pelo Brasil. É muito tático e estrategista. Eu não o convenci. Ele me ligou após a eleição e disse que estava disponível. Ele acreditava que Curaçao poderia ter bons jogadores.

Como Curaçao chega ao Mundial?

Com diversos jogadores naturalizados no último ano, Curaçao reforçou o seu elenco com nomes experientes e presentes em ligas fortes, como Eredivisie (Holanda) e Championship (Inglaterra). Além disso, o treinador Dick Advocaat, que havia pedido demissão em fevereiro de 2026 para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha, retornou após ter classificado o país pela primeira vez na história para a Copa do Mundo.

Em 20 jogos à frente de Curaçao, Dick Advocaat conquistou 12 vitórias, teve cinco empates e sofreu apenas três derrotas. Com isso, o comandante holandês possui um aproveitamento de 68,3% com a seleção caribenha.

Dick Avocaat, técnico de Curaçao na Copa do Mundo (Foto: John Thys/AFP)

Campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Na segunda fase das Eliminatórias da Concacaf, Curaçao liderou sua chave com 100% de aproveitamento, após vitórias sobre Haiti, Santa Lúcia, Aruba e Barbados. Os confrontos eram disputados em jogos únicos e as duas melhores equipes se classificavam para a próxima etapa.

Na terceira fase, Curaçao foi sorteada na mesma chave da Jamaica, que tinha o favoritismo para conquistar a vaga direta para a Copa do Mundo. No entanto, Curaçao surpreendeu, derrotou o principal rival no 1º turno e segurou o empate contra os Reggae Boyz na última rodada, em Kingston, para encerrar a etapa final na liderança do Grupo B e assegurar uma posição no maior torneio de seleções do planeta.

Seleção Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Saldo Curaçao 12 6 3 3 0 +10 Jamaica 11 6 3 2 1 +8 Trinidad e Tobago 7 6 1 4 1 +1 Bermudas 1 6 0 1 5 -19

Sobre Curaçao

Características gerais:

Localização: América Central

População: 185.440 pessoas

Língua oficial: papiamento

Área: 444 km²

Religião predominante: islamismo

Jogadores mais valiosos da atual seleção:

Jogador Clube Posição Idade Valor Armando Obispo PSV Zagueiro 27 € 4 milhões Tatith Chong Sheffield United Meia 26 € 3,5 milhões Sontje Hansen Middlesborough Atacante 24 € 3,5 milhões

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