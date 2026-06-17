Croácia estreia na Copa com 14 jogadores que eliminaram o Brasil em 2022
Seleção croata mantém base do elenco que eliminou o Brasil nos pênaltis
A Croácia faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), diante da Inglaterra, no Dallas Stadium, no Texas. O duelo pelo Grupo L chama atenção por um detalhe que ainda desperta lembranças amargas para os torcedores brasileiros: 14 jogadores convocados para o atual Mundial estiveram em campo na eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa de 2022, no Catar.
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A seleção croata preservou boa parte da base responsável pela histórica classificação sobre a equipe comandada por Tite. Dos 14 atletas que participaram das convocações para os dois Mundiais, apenas um não atuou na partida decidida nos pênaltis após empate por 1 a 1.
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O goleiro Dominik Livakovic, destaque daquele confronto com diversas defesas importantes, segue como titular. Na defesa, permanecem nomes como Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Josip Stanisic e Martin Erlic.
No meio-campo, a experiência continua sendo liderada por Luka Modric e Mateo Kovacic. O setor ainda conta com Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic e Kristijan Jakic. Já no ataque, Ivan Perisic e Andrej Kramaric seguem como referências da equipe.
Ante Budimir, centroavante, também esteve presente nas listas das Copas de 2022 e 2026.
Após eliminar a Seleção Brasileira, a Croácia terminou a Copa do Mundo de 2022 na terceira colocação. Agora, inicia sua caminhada em busca de mais uma campanha histórica diante da Inglaterra.
No Mundial de 2018, a Croácia derrotou os ingleses por 2 a 1 na prorrogação da semifinal, resultado que garantiu a primeira final de Copa do Mundo da história do país. Na decisão, a equipe acabou superada pela França e ficou com o vice-campeonato.
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