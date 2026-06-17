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Modric e mais 10! Confira a provável escalação da Croácia para estreia na Copa do Mundo

Craque do Milan lidera a geração que ainda carrega o legado do vice-campeonato mundial de 2018

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
17/06/2026 14:14
Atualizado há 3 minutos
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Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Modric é a estrela da Croácia que estreia na Copa do Mundo contra a Inglaterra (Foto: Damir Sencar/AFP)
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Croácia estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Inglaterra. Jogo será disputado no Estádio de Dallas, às 17h (Brasília), válido pelo Grupo L.
Luka Modric, aos 40 anos, é a principal referência da equipe.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A seleção da Croácia faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), diante da Inglaterra, em um confronto que promete atrair as atenções de torcedores de todo o planeta.

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    • O duelo, válido pelo Grupo L, será disputado no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, às 17h (Brasília) e abre a trajetória das duas equipes na competição, que ainda conta com Gana e Panamá na chave.

    Mesmo após um ciclo de renovação iniciado nos últimos anos, os croatas seguem apostando na experiência de alguns nomes históricos. O principal deles é Luka Modric, capitão e referência técnica da equipe, que continua sendo peça fundamental no meio-campo. Aos 40 anos, o craque que atualmente defende o Milan busca mais uma grande campanha com a camisa quadriculada.

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    A tendência é que o técnico Zlatko Dalic mande a campo uma equipe equilibrada, misturando jogadores experientes e jovens talentos. Um provável time para a estreia tem: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, e Josko Gvardiol; Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic e van Perisic; Andrej Kramaric, Petar Sucic; Ante Budimir.

    ➡️ Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Croácia na Copa do Mundo 2026

    Remanescentes da geração que marcou época

    A atual seleção croata ainda conta com atletas que participaram da histórica campanha da Copa do Mundo de 2018, quando o país surpreendeu o planeta ao chegar à final contra a França. Entre os remanescentes daquela equipe estão Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric e Marcelo Brozovic, embora este último não deva começar entre os titulares.

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    Além do vice-campeonato na Rússia, essa geração também ficou marcada por grandes resultados em Mundiais recentes. Na Copa de 2022, disputada no Catar, a Croácia voltou a fazer história ao eliminar o Brasil nas quartas de final após empate por 1 a 1 e vitória nos pênaltis. Modric, Perisic, Kramaric, Brozovic e Livakovic tiveram participação decisiva naquela campanha que terminou com o terceiro lugar dos europeus.

    Modric foi do destaque do card de divulgação do jogo nas redes da Croácia (Foto: Divulgação/Instagram)

    Diante de uma Inglaterra recheada de estrelas e considerada uma das favoritas ao título mundial, a Croácia aposta justamente em sua experiência em jogos decisivos. O time comandado por Dalic tem tradição recente em Copas do Mundo e costuma crescer em confrontos de alto nível.

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    A expectativa é de um duelo equilibrado em Dallas. Enquanto os ingleses contam com uma geração talentosa e veloz, a Croácia chega respaldada por atletas acostumados à pressão dos grandes torneios. Uma estreia positiva pode ser fundamental para encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo em um Grupo L que promete forte disputa pelas duas vagas diretas na próxima fase.

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