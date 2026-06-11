Vitinha ganha protagonismo e surge como trunfo de Portugal para a Copa Jogador foi destaque no último amistoso

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11). Com a expectativa de estrelas de seleções brilharem, como Cristiano Ronaldo, Portugal chega com um outro nome também assumindo protagonismo: o meia Vitinha.

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Vitinha chega à Copa do Mundo como um dos nomes mais importantes da seleção portuguesa. No amistoso contra a Nigéria, nesta quarta-feira, que marcou o encerramento da preparação da equipe para a competição, o meio-campista foi um dos principais destaques.

Grande parte das jogadas ofensivas passou pelos seus pés, com o jogador participando da construção das ações e até mesmo ditando a velocidade das jogadas.

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No esquema idealizado por Portugal, é Vitinha quem assume a responsabilidade de organizar o jogo. Bicampeão da Liga dos Campeões pelo PSG, o meia atua como o cérebro da equipe. Os números reforçam essa importância.

Segundo dados do Sofascore, Vitinha soma 38 partidas pela seleção portuguesa, sendo 24 como titular. No período, contribuiu com quatro assistências, média de 1,2 passes decisivos por jogo e impressionantes 95% de acerto nos passes, além de 86% de precisão nos lançamentos longos. Defensivamente, também oferece equilíbrio, com média de 3,6 bolas recuperadas por partida, 0,5 desarme e 0,5 interceptação por jogo.

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Portugal é uma seleção repleta de estrelas e destaques, como o próprio Cristiano Ronaldo, além de nomes como Pedro Neto e Bruno Fernandes, que também se destacaram no último amistoso. Porém, muito do protagonismo passa justamente pelo pilar que Vitinha constrói.

Vitinha durante treino do PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

Quais os passos da seleção portuguesa na Copa do Mundo?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, uma quarta-feira.

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Dessa forma, a equipe terá apenas quatro dias de treinamentos em solo norte-americano. Na sequência, Portugal enfrentará o Uzbequistão, no dia 23, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Colômbia, no dia 27.