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Copa do Mundo: veja quem pode avançar e ser eliminado nesta quinta (25)

Rodada desta quinta também determina o adversário do Brasil na próxima fase

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 14:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Leweling alemanha
Germany's midfielder #09 Jamie Leweling controls the ball during the 2026 World Cup Group E football match between Germany and Ivory Coast at the Toronto Stadium in Toronto on June 20, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP)

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está na sua última rodada. Nesta quinta-feira (25), seis partidas decisivas podem disputar vaga para o mata-mata. Os confrontos dos grupos D, E e F definirão os classificados e também o adversário do Brasil na próxima fase.

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    • Já garantida na fase eliminatória, a Seleção Brasileira aguarda a definição do Grupo F para conhecer quem enfrentará nos 16 avos de final. Holanda, Japão e Suécia ainda têm chances de cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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    Grupo F define possível rival do Brasil

    As partidas Tunísia x Holanda e Japão x Suécia serão disputadas às 20h (de Brasília). A Tunísia, sem pontos, já está eliminada.

    Holanda e Japão lideram a chave com quatro pontos cada, enquanto a Suécia aparece logo atrás, com três. Os holandeses avançam com uma vitória e podem terminar na liderança dependendo do resultado do outro jogo.

    O Japão também pode garantir a primeira colocação caso vença a Suécia. Já os suecos precisam da vitória para assegurar a classificação sem depender de outros critérios.

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    O segundo colocado do Grupo F será o adversário do Brasil na próxima fase.

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    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Alemanha já está classificada no Grupo E

    Os jogos do Grupo E acontecem às 17h (de Brasília): Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim.

    Com seis pontos, a Alemanha já assegurou vaga no mata-mata. A Costa do Marfim ocupa a segunda posição, com três pontos, e depende apenas de um empate para confirmar a classificação.

    Equador e Curaçao, ambos com um ponto, ainda sonham com a vaga. Para avançarem, precisam vencer seus compromissos e torcer por uma derrota marfinense.

    Paraguai e Austrália disputam vaga no Grupo D

    Às 23h (de Brasília), Paraguai e Austrália fazem um confronto direto pela classificação. As duas seleções somam três pontos e brigam pela segunda colocação da chave.

    O outro jogo do grupo será entre Turquia e Estados Unidos. Os norte-americanos já garantiram a liderança com seis pontos, enquanto os turcos entram em campo eliminados, sem pontos conquistados.

    Quem perder o duelo entre paraguaios e australianos ainda poderá sonhar com uma vaga entre os melhores terceiros colocados da competição.

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