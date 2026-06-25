Copa do Mundo: veja quem pode avançar e ser eliminado nesta quinta (25) Rodada desta quinta também determina o adversário do Brasil na próxima fase

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está na sua última rodada. Nesta quinta-feira (25), seis partidas decisivas podem disputar vaga para o mata-mata. Os confrontos dos grupos D, E e F definirão os classificados e também o adversário do Brasil na próxima fase.

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Já garantida na fase eliminatória, a Seleção Brasileira aguarda a definição do Grupo F para conhecer quem enfrentará nos 16 avos de final. Holanda, Japão e Suécia ainda têm chances de cruzar o caminho da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

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Grupo F define possível rival do Brasil

As partidas Tunísia x Holanda e Japão x Suécia serão disputadas às 20h (de Brasília). A Tunísia, sem pontos, já está eliminada.

Holanda e Japão lideram a chave com quatro pontos cada, enquanto a Suécia aparece logo atrás, com três. Os holandeses avançam com uma vitória e podem terminar na liderança dependendo do resultado do outro jogo.

O Japão também pode garantir a primeira colocação caso vença a Suécia. Já os suecos precisam da vitória para assegurar a classificação sem depender de outros critérios.

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O segundo colocado do Grupo F será o adversário do Brasil na próxima fase.

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Holanda e Japão, que fizeram um jogaço na primeira fase, podem ser o adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alemanha já está classificada no Grupo E

Os jogos do Grupo E acontecem às 17h (de Brasília): Equador x Alemanha e Curaçao x Costa do Marfim.

Com seis pontos, a Alemanha já assegurou vaga no mata-mata. A Costa do Marfim ocupa a segunda posição, com três pontos, e depende apenas de um empate para confirmar a classificação.

Equador e Curaçao, ambos com um ponto, ainda sonham com a vaga. Para avançarem, precisam vencer seus compromissos e torcer por uma derrota marfinense.

Paraguai e Austrália disputam vaga no Grupo D

Às 23h (de Brasília), Paraguai e Austrália fazem um confronto direto pela classificação. As duas seleções somam três pontos e brigam pela segunda colocação da chave.

O outro jogo do grupo será entre Turquia e Estados Unidos. Os norte-americanos já garantiram a liderança com seis pontos, enquanto os turcos entram em campo eliminados, sem pontos conquistados.

Quem perder o duelo entre paraguaios e australianos ainda poderá sonhar com uma vaga entre os melhores terceiros colocados da competição.

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