Copa do Mundo: como a Holanda garante a liderança do Grupo F? Seleção de Ronald Koeman chega à rodada decisiva dependendo dos próprios resultados para buscar a melhor campanha

A Holanda entra em campo nesta quinta-feira (25), diante da Tunísia, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com o objetivo de confirmar a liderança do Grupo F e avançar em vantagem para o mata-mata.

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No momento, a equipe comandada por Ronald Koeman soma quatro pontos, com uma vitória e um empate, mesma pontuação do Japão, mas leva vantagem no saldo de gols. Veja a classificação da Copa do Mundo.

Cenários para a liderança do Grupo F

A seleção holandesa depende de uma combinação simples para terminar na primeira colocação. O cenário mais direto é vencer a Tunísia e torcer para que o Japão não vença a Suécia. Nesse caso, a Holanda assegura a liderança de forma automática, sem necessidade de cálculos adicionais.

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Outra possibilidade envolve uma vitória da Holanda combinada com triunfo japonês. Ainda assim, a equipe europeia pode terminar na frente se mantiver vantagem no saldo de gols geral. Em caso de igualdade nesse critério, o desempate segue para o número total de gols marcados e, posteriormente, para o ranking de Fair Play.

➡️Entenda os critérios de desempate e classificação na fase de grupos da Copa do Mundo

Holanda depende apenas de si para terminar a fase de grupos na primeira colocação (Foto: IMAGO/Folhapress)

Combinações e disputas diretas com o Japão

Há também cenários em que a Holanda empata com a Tunísia. Se isso ocorrer e o Japão também empatar com a Suécia, a definição da liderança volta a depender do saldo de gols. Persistindo a igualdade, entram novamente os critérios de gols marcados e Fair Play, com a equipe holandesa levando vantagem no Ranking Mundial da Fifa em última instância.

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Uma derrota para a Tunísia não elimina automaticamente a chance de liderança, mas torna o caminho mais complexo. Nesse caso, a Holanda precisaria que o Japão também tropece diante da Suécia para manter chances de terminar no topo do grupo, novamente recorrendo aos critérios de desempate caso haja igualdade de pontos.

A definição da posição final é importante porque impacta diretamente o caminho no mata-mata. O líder do Grupo F enfrentará o segundo colocado do Grupo C na segunda fase, em Monterrey, no dia 29 de junho. Os possíveis adversários são Brasil, Marrocos e Escócia.

Já o segundo colocado do grupo terá pela frente o vencedor do Grupo C, em Houston, na mesma data, o que reforça a importância da rodada final para a definição do chaveamento da fase eliminatória.

Holanda pode ser eliminada?

Na prática, a Holanda ainda corre riscos, mesmo que mínimos. Nesse cenário, a equipe teria que perder para a Tunísia e ver a Suécia vencer o Japão. Além disso, precisaria lidar com a possibilidade de o Japão tirar a diferença no saldo de gols, que no momento está empatado, com vantagem holandesa no número de gols marcados.

Com esse cenário, a Holanda terminaria em terceiro lugar e poderia ser eliminada caso não ficasse entre os oito melhores terceiros colocados que também avançam na competição. A seleção não tem mais chances de terminar na última colocação do grupo.

Se a Holanda terminar entre os oito melhores terceiros colocados, o adversário na próxima fase não será definido de imediato, pois depende da combinação final dos grupos. Pelo chaveamento, um terceiro colocado do Grupo F pode enfrentar vencedores de outros grupos ou cruzar com segundos colocados, conforme as definições da fase de 16 avos de final.

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Cenários de classificação

✅ Lidera o grupo se vencer a Tunísia e o Japão não vencer a Suécia.

✅ Também pode liderar se vencer e o Japão vencer, desde que leve vantagem no saldo de gols (depois gols marcados e Fair Play).

➖ Se empatar, precisa que o Japão também empate. A liderança será definida pelos critérios de desempate.

⚠️ Se perder, ainda pode terminar em primeiro apenas com combinação de resultados e vantagem nos critérios de desempate.

❌ Pode ser eliminada se perder para a Tunísia, a Suécia vencer o Japão e a Holanda acabar fora dos oito melhores terceiros colocados. A equipe não pode mais terminar em último lugar.

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