Tottenham mira contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo Jogador do Liverpool, Gakpo é um dos destaques na competição

O atacante Cody Gakpo, do Liverpool, que disputa a Copa do Mundo, está na mira do Tottenham, da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

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Segundo o jornalista especializado no mercado europeu de transferências, o Liverpool não demonstra intenção, neste momento, de liberar Gakpo e está satisfeito com o rendimento do atacante. No entanto, a avaliação é de que uma decisão sobre o futuro não deve acontecer durante a Copa do Mundo.

Enquanto aguarda uma decisão do Liverpool, o Tottenham segue monitorando o atleta e vê outras equipes também demonstrarem interesse.

Passagem de Gakpo pelo Liverpol

Cody Gakpo chegou ao Liverpool na temporada de 2022 após se destacar justamente na Copa do Mundo. O clube inglês pagou 37 milhões de libras (R$ 231 milhões, na cotação da época), além de valores variáveis em bônus que podem elevar o montante total.

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Na Copa de 2022, Gakpo foi um dos principais nomes da Holanda. Em cinco partidas na competição, o atacante marcou três gols, mas viu sua seleção ser eliminada pela Argentina nas quartas de final.

Pelo Liverpool, o atacante conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2023–24 e a Premier League em 2024–25. Individualmente, também se destacou ao longo do período, sendo artilheiro da Eurocopa de 2024, com três gols, e da própria Copa da Liga Inglesa de 2024–25, com cinco gols.

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Cody Gakpo pelo Liverpool

180 jogos (127 titular) 50 gols 20 assistências 160 minutos para participar de gol 48 grandes chances criadas 1.2 passes decisivos por jogo 2.0 finalizações por jogo (0.7 no gol) 54% de eficiência nos dribles 0.9 dribles certos por jogo 42% de conversão em grandes chances 3.8 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.10

O atacante, de 27 anos, foi revelado pelo PSV, da Holanda. Gakpo atua como ponta e também pode desempenhar a função de centroavante.

Cody Gakpo pelo PSV

159 jogos (115 titular) 55 gols 49 assistências 1.9 passes decisivos por jogo 59 grandes chances criadas 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 61% de eficiência nos dribles 1.9 dribles certos por jogo 41% de conversão em grandes chances 4.7 duelos ganhos por jogo 1.2 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.34

Cody Gakpo está em alta na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Joao Bravo/Sports Press Photo/SPPFotoarena/Folhapress)

Gakpo na Copa do Mundo de 2026

Cody Gakpo vem se destacando na Copa do Mundo de 2026 com atuações decisivas pela seleção holandesa. Em dois jogos como titular, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência, participando de um gol a cada 58 minutos. O jogador ainda soma uma grande chance criada, média de 3,5 finalizações por partida (2,5 no alvo) e 1,0 passe decisivo por jogo, além de 1,5 dribles certos por confronto.

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Com alta eficiência ofensiva, Gakpo também apresenta números consistentes nos duelos, com 7,5 ganhos por jogo, e foi preciso ao aproveitar a única grande oportunidade que teve, com 100% de conversão. Apesar de uma taxa de 30% nos dribles, o atacante mantém impacto constante no setor ofensivo e registra nota média 8,50 no Sofascore, consolidando-se como um dos principais destaques da competição até aqui.

Números gerais de Cody Gakpo pela Holanda

52 jogos (45 titular) 23 gols 11 assistências 115 minutos para participar de gol 29 grandes chances criadas 2.3 passes decisivos por jogo 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol) 55% de eficiência nos dribles 1.3 dribles certos por jogo 60% de conversão em grandes chances 4.3 duelos ganhos por jogo 1.3 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.62

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