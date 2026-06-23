Após goleada, lateral celebra nova fase da Holanda na Copa: 'Traz energia' Lateral destaca mudança de ambiente após vitória contra a Suécia

O lateral Denzel Dumfries, da Holanda, falou sobre o bom momento da equipe na Copa do Mundo. O time vem de vitória por 5 a 1 sobre a Suécia e vive situação mais tranquila no Grupo F.

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Na estreia, a Holanda empatou em 2 a 2 com o Japão e foi alvo de críticas por parte de torcedores e da imprensa holandesa. Agora, o clima interno mudou e a equipe vive um ambiente mais positivo após a reação na competição.

— Isso dá uma boa sensação. Toda vitória traz energia ao time, é assim em todo lugar. Também olhamos para o que pode melhorar, isso ajuda a manter o alerta. Por exemplo, como podemos defender melhor, como podemos criar mais chances — disse o lateral em entrevista coletiva.

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Na rodada final, a Holanda enfrentará a Tunísia, teoricamente o adversário mais fraco da chave, enquanto Japão e Suécia disputarão um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final.

— Sabemos que eles tiveram um novo técnico depois da estreia. Mas é uma honra estar numa Copa, então esperamos que eles se esforcem 100%. É o último jogo deles na Copa, e todo jogo de Copa é duro. Todo mundo defende o orgulho da sua nação, eles darão tudo — comentou.

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— Vimos jogos bacanas aqui, até agora. É um bom sinal para nós. Será o último na fase de grupos, e o foco já está nisso. Espero uma boa atuação da gente — finalizou.

Dumfries acumula duas assistências em dois jogos na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP/Folhapress)

Denzel Dumfries em bom momento na Copa do Mundo

O lateral-direito Denzel Dumfries tem sido um dos destaques da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Em dois jogos como titular, soma duas assistências, com participação ativa no setor ofensivo, registrando dois vírgula zero passes decisivos por partida e duas grandes chances criadas.

Defensivamente, apresenta 0,5 interceptação por jogo e dois vírgula zero desarmes por partida, além de 69% de eficiência nos duelos. No apoio ao ataque, chama atenção o baixo índice de acerto nos cruzamentos, com 29%, e média de um vírgula zero falta por jogo. O desempenho geral é refletido na nota 7.90 do Sofascore, que consolida sua boa regularidade na competição.

Denzel Dumfries na Copa do Mundo 2026

2 jogos (2 titular)

2 assistências

2.0 passes decisivos por jogo

2 grandes chances criadas

29% de acerto nos cruzamentos

0.5 interceptação por jogo

2.0 desarmes por jogo

69% de eficiência nos duelos

1.0 falta por jogo

Nota Sofascore 7.90

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