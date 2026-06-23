logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Após goleada, lateral celebra nova fase da Holanda na Copa: 'Traz energia'

Lateral destaca mudança de ambiente após vitória contra a Suécia

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/06/2026 13:32
Favorite o Lance! no Google
Dumfries vibra com bom momento da Holanda na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP/Folhapress)
Dumfries vibra com bom momento da Holanda na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP/Folhapress)

O lateral Denzel Dumfries, da Holanda, falou sobre o bom momento da equipe na Copa do Mundo. O time vem de vitória por 5 a 1 sobre a Suécia e vive situação mais tranquila no Grupo F.

continua após a publicidade
  • Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

    Gakpo vive fase decisiva e lidera ataque da Holanda na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Cody Gakpo, do Liverpool e da Holanda, entra na mira do Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Tottenham mira contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • De volta aos treinos, Quinten Timber aumenta opções da Holanda (Foto: Juan Mabromata/ AFP)

    Após concussão, Quinten Timber retorna aos treinos da Holanda

    Copa do Mundo
    Há 20 horas

    • Na estreia, a Holanda empatou em 2 a 2 com o Japão e foi alvo de críticas por parte de torcedores e da imprensa holandesa. Agora, o clima interno mudou e a equipe vive um ambiente mais positivo após a reação na competição.

    — Isso dá uma boa sensação. Toda vitória traz energia ao time, é assim em todo lugar. Também olhamos para o que pode melhorar, isso ajuda a manter o alerta. Por exemplo, como podemos defender melhor, como podemos criar mais chances — disse o lateral em entrevista coletiva.

    continua após a publicidade

    Na rodada final, a Holanda enfrentará a Tunísia, teoricamente o adversário mais fraco da chave, enquanto Japão e Suécia disputarão um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final. 

    — Sabemos que eles tiveram um novo técnico depois da estreia. Mas é uma honra estar numa Copa, então esperamos que eles se esforcem 100%. É o último jogo deles na Copa, e todo jogo de Copa é duro. Todo mundo defende o orgulho da sua nação, eles darão tudo — comentou.

    continua após a publicidade

    — Vimos jogos bacanas aqui, até agora. É um bom sinal para nós. Será o último na fase de grupos, e o foco já está nisso. Espero uma boa atuação da gente —  finalizou.

    Dumfries acumula duas assistências em dois jogos na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP/Folhapress)
    Dumfries acumula duas assistências em dois jogos na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP/Folhapress)

    Denzel Dumfries em bom momento na Copa do Mundo

    O lateral-direito Denzel Dumfries tem sido um dos destaques da Holanda na Copa do Mundo de 2026. Em dois jogos como titular, soma duas assistências, com participação ativa no setor ofensivo, registrando dois vírgula zero passes decisivos por partida e duas grandes chances criadas. 

    Defensivamente, apresenta 0,5 interceptação por jogo e dois vírgula zero desarmes por partida, além de 69% de eficiência nos duelos. No apoio ao ataque, chama atenção o baixo índice de acerto nos cruzamentos, com 29%, e média de um vírgula zero falta por jogo. O desempenho geral é refletido na nota 7.90 do Sofascore, que consolida sua boa regularidade na competição.

    Denzel Dumfries na Copa do Mundo 2026

    • 2 jogos (2 titular)
    • 2 assistências
    • 2.0 passes decisivos por jogo
    • 2 grandes chances criadas
    • 29% de acerto nos cruzamentos
    • 0.5 interceptação por jogo
    • 2.0 desarmes por jogo
    • 69% de eficiência nos duelos
    • 1.0 falta por jogo
    • Nota Sofascore 7.90

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores da Seleção fazem último treino antes de Brasil x Escócia
    Seleção BrasileiraCom Neymar bem à vontade, Brasil faz último treino antes do jogo com a EscóciaHá 3 minutos
    Neymar durante treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraComo Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do MundoHá 6 minutos
    bola copa do mundo 2026 trionda
    Copa do MundoNova Jabulani? Ex-goleiro da Inglaterra questiona bola da CopaHá 9 minutos
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do MundoCristiano Ronaldo será titular? Veja a escalação de Portugal contra o UzbequistãoHá 16 minutos
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Copa do MundoCopa do Mundo pode definir dois classificados e um eliminado nesta terçaHá 28 minutos
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Lance! NegóciosCom estreia próxima, Neymar usará equipamento exclusivo e de alto custo; veja valoresHá 33 minutos

    Mais LANCE!

    Camisa de goleiro da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)
    Fifa atende pedido da CBF, e uniforme vermelho fica fora de Brasil x Escócia
    Schjelderup abraçando Haaland na seleção da Noruega, na Copa do Mundo
    Schjelderup entra na mira de gigantes italianos durante a Copa do Mundo
    Seleção do Egito é forçada a deixar cidade dos Estados Unidos após partida da Copa
    elenco alemanha copa do mundo
    Alemanha, Espanha, veja quem domina os números na Copa do Mundo até aqui
    Messi, Mbappé e Haaland comemorando gol
    Copa dos craques: Messi, Mbappé e Haaland 'sobram' nos primeiros jogos
    Os brasileioros Evanilson e Rayan em ação com a camisa rubro-negra do Bournemouth
    Brasil x Escócia: joias do Bournemouth viram rivais na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa
    Cristiano Ronaldo busca fim de jejum e recorde histórico em Copas do Mundo
    Torcedores fazem festa em frente ao Museu de Arte da Filadélfia antes de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo
    Brasil em 1º ou 2º? Veja qual cenário é melhor para os trabalhadores
    Mboladinga durante chegada ao México (reprodução Instagram)
    Após perder a estreia, torcedor 'estátua' chega à Copa e verá RD Congo x Colômbia
    Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa
    Cristiano Ronaldo e Portugal tentam dar resposta após semana de polêmicas
    Treinador do Uzbequistão fala sobre Portugal e revela: 'Há medo'
    Harry Kane entra na luta pela artilharia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Craques em ação! Cristiano Ronaldo e Kane jogam hoje na Copa do Mundo
    Torcida da Jordânia assiste a partida da Copa (Foto: George SAIF / AFP)
    Tumulto durante transmissão de jogo da Copa deixa um morto na Jordânia