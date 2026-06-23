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Gakpo vive fase decisiva e lidera ataque da Holanda na Copa do Mundo

Equipe de Ronald Koeman cresce de produção e vê atacante do Liverpool brilhar

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/06/2026 05:00
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Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)
Em alta, Cody Gakpo, atacante do Liverpool, é um dos destaques da equipe (Foto: Molly Darlington/Getty Images via AFP)

A Holanda conseguiu uma grande vitória diante da Suécia, na segunda rodada da Copa do Mundo, e garantiu uma situação mais confortável para buscar uma vaga na próxima fase da competição. Em campo, o bom momento passa por Cody Gakpo, atacante do Liverpool.

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  • Cody Gakpo, do Liverpool e da Holanda, entra na mira do Tottenham (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Tottenham mira contratação de destaque da Holanda na Copa do Mundo

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    Em dois jogos como titular, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência, participando de um gol a cada 58 minutos. Gakpo ainda soma uma grande chance criada, média de 3,5 finalizações por partida (2,5 no alvo) e 1,0 passe decisivo por jogo, além de 1,5 dribles certos por confronto.

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    Com alta eficiência ofensiva, Gakpo também apresenta números consistentes nos duelos, com 7,5 ganhos por jogo, e foi preciso ao aproveitar a única grande oportunidade que teve, com 100% de conversão. 

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    Apesar de uma taxa de 30% nos dribles, o atacante mantém impacto constante no setor ofensivo e registra nota média 8,50 no Sofascore, consolidando-se como um dos principais destaques da competição até aqui.

    — Foi muito importante para nós vencer esta partida depois do empate contra o Japão. Então sim, bons momentos no jogo, muito feliz com isso. Isso traz confiança. É um impulso positivo para todos nós. Então, estamos muito felizes com isso — disse Gakpo após a vitória diante da Suécia.

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    Números gerais de Cody Gakpo pela Holanda

    1. 52 jogos (45 titular)
    2. 23 gols
    3. 11 assistências
    4. 115 minutos para participar de gol
    5. 29 grandes chances criadas
    6. 2.3 passes decisivos por jogo
    7. 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
    8. 55% de eficiência nos dribles
    9. 1.3 dribles certos por jogo
    10. 60% de conversão em grandes chances
    11. 4.3 duelos ganhos por jogo
    12. 1.3 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 7.62

    Interesse de rival na Inglaterra

    Gakpo, que pertence ao Liverpool, está na mira do Tottenham, da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

    Segundo o jornalista especializado no mercado europeu de transferências, o Liverpool não demonstra intenção, neste momento, de liberar Gakpo e está satisfeito com o rendimento do atacante. No entanto, a avaliação é de que uma decisão sobre o futuro não deve acontecer durante a Copa do Mundo.

    Enquanto aguarda uma decisão do Liverpool, o Tottenham segue monitorando o atleta e vê outras equipes também demonstrarem interesse.

    Cody Gakpo está na mira do Tottenham (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)
    Cody Gakpo está na mira do Tottenham (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

    Passagem de Gakpo pelo Liverpol

    Cody Gakpo chegou ao Liverpool na temporada de 2022 após se destacar justamente na Copa do Mundo. O clube inglês pagou 37 milhões de libras (R$ 231 milhões, na cotação da época), além de valores variáveis em bônus que podem elevar o montante total.

    Na Copa de 2022, Gakpo foi um dos principais nomes da Holanda. Em cinco partidas na competição, o atacante marcou três gols, mas viu sua seleção ser eliminada pela Argentina nas quartas de final.

    Pelo Liverpool, o atacante conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2023–24 e a Premier League em 2024–25. Individualmente, também se destacou ao longo do período, sendo artilheiro da Eurocopa de 2024, com três gols, e da própria Copa da Liga Inglesa de 2024–25, com cinco gols.

    Cody Gakpo pelo Liverpool

    1. 180 jogos (127 titular)
    2. 50 gols
    3. 20 assistências
    4. 160 minutos para participar de gol
    5. 48 grandes chances criadas
    6. 1.2 passes decisivos por jogo
    7. 2.0 finalizações por jogo (0.7 no gol)
    8. 54% de eficiência nos dribles
    9. 0.9 dribles certos por jogo
    10. 42% de conversão em grandes chances
    11. 3.8 duelos ganhos por jogo
    12. 1.2 faltas sofridas por jogo
    13. Nota Sofascore 7.10

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