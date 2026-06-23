Gakpo vive fase decisiva e lidera ataque da Holanda na Copa do Mundo
Equipe de Ronald Koeman cresce de produção e vê atacante do Liverpool brilhar
A Holanda conseguiu uma grande vitória diante da Suécia, na segunda rodada da Copa do Mundo, e garantiu uma situação mais confortável para buscar uma vaga na próxima fase da competição. Em campo, o bom momento passa por Cody Gakpo, atacante do Liverpool.
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Em dois jogos como titular, o atacante marcou dois gols e deu uma assistência, participando de um gol a cada 58 minutos. Gakpo ainda soma uma grande chance criada, média de 3,5 finalizações por partida (2,5 no alvo) e 1,0 passe decisivo por jogo, além de 1,5 dribles certos por confronto.
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Com alta eficiência ofensiva, Gakpo também apresenta números consistentes nos duelos, com 7,5 ganhos por jogo, e foi preciso ao aproveitar a única grande oportunidade que teve, com 100% de conversão.
Apesar de uma taxa de 30% nos dribles, o atacante mantém impacto constante no setor ofensivo e registra nota média 8,50 no Sofascore, consolidando-se como um dos principais destaques da competição até aqui.
— Foi muito importante para nós vencer esta partida depois do empate contra o Japão. Então sim, bons momentos no jogo, muito feliz com isso. Isso traz confiança. É um impulso positivo para todos nós. Então, estamos muito felizes com isso — disse Gakpo após a vitória diante da Suécia.
Números gerais de Cody Gakpo pela Holanda
- 52 jogos (45 titular)
- 23 gols
- 11 assistências
- 115 minutos para participar de gol
- 29 grandes chances criadas
- 2.3 passes decisivos por jogo
- 2.1 finalizações por jogo (1.0 no gol)
- 55% de eficiência nos dribles
- 1.3 dribles certos por jogo
- 60% de conversão em grandes chances
- 4.3 duelos ganhos por jogo
- 1.3 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.62
Interesse de rival na Inglaterra
Gakpo, que pertence ao Liverpool, está na mira do Tottenham, da Inglaterra. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.
Segundo o jornalista especializado no mercado europeu de transferências, o Liverpool não demonstra intenção, neste momento, de liberar Gakpo e está satisfeito com o rendimento do atacante. No entanto, a avaliação é de que uma decisão sobre o futuro não deve acontecer durante a Copa do Mundo.
Enquanto aguarda uma decisão do Liverpool, o Tottenham segue monitorando o atleta e vê outras equipes também demonstrarem interesse.
Passagem de Gakpo pelo Liverpol
Cody Gakpo chegou ao Liverpool na temporada de 2022 após se destacar justamente na Copa do Mundo. O clube inglês pagou 37 milhões de libras (R$ 231 milhões, na cotação da época), além de valores variáveis em bônus que podem elevar o montante total.
Na Copa de 2022, Gakpo foi um dos principais nomes da Holanda. Em cinco partidas na competição, o atacante marcou três gols, mas viu sua seleção ser eliminada pela Argentina nas quartas de final.
Pelo Liverpool, o atacante conquistou a Copa da Liga Inglesa na temporada 2023–24 e a Premier League em 2024–25. Individualmente, também se destacou ao longo do período, sendo artilheiro da Eurocopa de 2024, com três gols, e da própria Copa da Liga Inglesa de 2024–25, com cinco gols.
Cody Gakpo pelo Liverpool
- 180 jogos (127 titular)
- 50 gols
- 20 assistências
- 160 minutos para participar de gol
- 48 grandes chances criadas
- 1.2 passes decisivos por jogo
- 2.0 finalizações por jogo (0.7 no gol)
- 54% de eficiência nos dribles
- 0.9 dribles certos por jogo
- 42% de conversão em grandes chances
- 3.8 duelos ganhos por jogo
- 1.2 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.10
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