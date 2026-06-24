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Copa do Mundo: bola mais antiga do mundo será exibida durante Brasil x Escócia

Relíquia de quase 500 anos desembarcou nos Estados Unidos e estará presente no duelo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/06/2026 17:17
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Bola mais antiga do mundo foi descoberta na Escócia e tem aproximadamente 500 anos
Bola mais antiga do mundo foi descoberta na Escócia e tem aproximadamente 500 anos (Foto: Divulgação)

Reconhecida pelo Guinness World Records como a bola de futebol mais antiga do mundo, a peça de quase 500 anos chegou à Miami e estará presente no duelo entre Brasil e Escócia, marcado para esta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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    A chegada da relíquia foi acompanhada pelo chefe do Escritório Internacional da CBF, Bruno Costa, ao lado de representantes do consulado brasileiro e do governo da Escócia, segundo informações da entidade que dirige o futebol brasileiro.

    A bola foi descoberta durante as obras de restauração do Castelo de Stirling, na Escócia. Ela estava atrás de um painel de madeira em um dos cômodos que teriam sido utilizados por Mary Stuart, a Rainha da Escócia, no século XVI.

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    Testes científicos apontam que o objeto foi produzido entre 1540 e 1570, o que o torna a bola de futebol mais antiga conhecida no mundo e um objeto precioso da Escócia. A bola foi confeccionada em couro e possui uma bexiga de porco em seu interior, método utilizado na fabricação de bolas da época.

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    De olho no mata-mata: possíveis adversários do Brasil

    Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos e garante a vaga nas oitavas com um simples empate. No entanto, a vitória é crucial para assegurar o primeiro lugar da chave e evitar deslocamentos desgastantes pelos EUA. Caso perca e o Marrocos vença o Haiti, a Seleção pode cair para o segundo ou até terceiro lugar, dependendo do saldo de gols.

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    O chefe do escritório internacional da CBF, Bruno Costa, com a relíquia da história do futebol
    O chefe do escritório internacional da CBF, Bruno Costa, com a relíquia da história do futebol<br>(Foto: Divulgação)
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