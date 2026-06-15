Treinador demitido após estreia de seleção na Copa do Mundo quebra marca de Parreira
Sabri Lamouchi deixa o comando da seleção tunisiana horas após goleada para a Suécia
A Copa do Mundo de 2026 registrou sua primeira troca de treinador ainda na rodada de abertura da fase de grupos. Segundo informações do jornalista Romain Molina, do jornal britânico The Guardian, a Federação Tunisiana de Futebol decidiu demitir Sabri Lamouchi após a derrota por 5 a 1 para a Suécia, neste domingo (14), em Monterrey.
A decisão foi tomada poucas horas depois do apito final e surpreendeu pela rapidez. Mesmo com duas partidas restantes e chances matemáticas de classificação para as oitavas de final, os dirigentes optaram por encerrar o trabalho do treinador francês de 54 anos após apenas um jogo no torneio.
Com a demissão, Lamouchi se tornou o primeiro técnico da história das Copas do Mundo a perder o cargo logo após a partida de estreia de sua seleção.
Na Copa do Mundo de 1998, realizada na França, o brasileiro Carlos Alberto Parreira comandava a Arábia Saudita e foi demitido após a derrota por 1 a 0 para a Dinamarca na estreia e a goleada por 4 a 0 sofrida diante da França na segunda rodada da fase de grupos.
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Aquele Mundial foi o primeiro a registrar demissões de treinadores durante a competição. Além de Parreira, outros dois técnicos deixaram seus cargos antes do fim do torneio.
O sul-coreano Cha Bum-kun foi dispensado após a Coreia do Sul perder por 3 a 1 para o México e ser goleada por 5 a 0 pela Holanda. Já o polonês Henryk Kasperczak não resistiu à campanha da Tunísia e também acabou demitido após a segunda rodada.
Agora, 28 anos depois, a Tunísia volta a protagonizar uma troca de comando em plena Copa do Mundo. Desta vez, porém, de forma ainda mais drástica, ao dispensar Lamouchi imediatamente após a estreia, estabelecendo um novo recorde de demissão mais rápida da história dos Mundiais.
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