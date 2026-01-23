A seleção de Senegal sagrou-se bicampeã da Copa Africana de Nações neste domingo (18), ao derrotar o Marrocos por 1 a 0 em uma final marcada por polêmicas de arbitragem, tensões e um desfecho apoteótico. O título consolidou a hegemonia senegalesa no continente e teve, mais uma vez, Sadio Mané como figura central não apenas pelo desempenho ao ser eleito o melhor jogador da competição, mas pela liderança ao conduzir seus companheiros de volta após abandonar o gramado em protesto.

Ao vencer mais um título da Copa Africana de Nações, Mané se recolocou na prateleira dos melhores jogadores do mundo — cenário ideal para analisar a trajetória e a relevância de um dos atacantes mais influentes da última década.

De destaque na Áustria a ídolo na Inglaterra ⚽

Nascido em 1992, em Bambali, Sadio Mané surgiu no futebol profissional no Metz, mas teve destaque no RB Salzburg, onde conquistou o Campeonato Austríaco e a Copa da Áustria na temporada 2013/14. Após a passagem no país, o atacante senegalês se transferiu para o Southampton, onde estabeleceu recordes, incluindo o hat-trick mais rápido da história da Premier League.

Sadio Mané em ação pelo Liverpool na Premier League (Foto: BULENT KILIC/AFP)

Em 2016, Mané foi contratado pelo Liverpool e passou o auge da carreira. Sob o comando de Jürgen Klopp, o jogador tornou-se peça fundamental de um dos trios ofensivos mais marcantes da geração, ao lado de Mohamed Salah e Roberto Firmino.

Nos Reds, ele disputou 269 jogos, marcou 120 gols e conquistou os principais títulos possíveis: a Champions League (2018/19), a Premier League (2019/20), o Mundial de Clubes da Fifa e Supercopa da Uefa em 2019, além de Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Depois da história na Inglaterra, Mané levou seus talentos para a Alemanha, onde atuou por uma temporada pelo Bayern de Munique e conquistou a Bundesliga. Apesar de conquistar títulos, o atacante não se destacou como antes no clube bávaro, além de se envolver em polêmicas com outros atletas do elenco, como Leroy Sané. Logo depois, optou por dividir os gramados com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, seu atual clube desde 2023.

Rei de Senegal 👑

Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

A relevância de Mané para o Senegal transcende os números, embora sejam expressivos, com mais de 50 gols marcados pela seleção nacional. Ele foi o protagonista do primeiro título continental do país em 2021 e da classificação para a Copa do Mundo de 2022. Fora das quatro linhas, o jogador é reconhecido por investimentos diretos em infraestrutura básica em sua aldeia natal, Bambali, onde financiou a construção de hospitais, escolas e redes de comunicação.

Sua liderança técnica foi crucial para o período mais vitorioso dos "Leões da Teranga", agora com o recente bicampeonato da Copa Africana de Nações em 2026. A consistência de Mané com a camisa de Senegal é evidenciada em todo o continente, e participa da evolução do futebol africano.

Afinal, Sadio Mané é craque ou só mídia? 🤔

Mané em campo pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita (Foto: AFP)

Na análise final do "É craque ou só mídia?", Sadio Mané é um craque e um dos principais nomes da história do futebol africano. Sua capacidade de atuar em múltiplas funções no ataque, aliada à disciplina tática e ao poder de decisão em finais, o coloca no patamar dos grandes jogadores da história do país e do continente.

Classificar Mané como "mídia" vai contra a sustentação de seu currículo no futebol europeu e sua longevidade até os dias atuais, onde conquistou sua reputação em clubes de elite e na seleção de Senegal. O bicampeonato africano em 2026 e os títulos de melhor jogador do continente evidenciam a importância esportiva e social do astro do Al-Nassr em todo o mundo.

