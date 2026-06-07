Comoção e oito meses parado: relembre problema cardíaco de Eriksen em 2021

Quase cinco anos após um dos episódios mais marcantes da história recente do futebol, o nome de Christian Eriksen voltou a ganhar destaque nos noticiários esportivos neste domingo (6). O amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, disputado em Odense, foi encerrado aos 19 minutos do segundo tempo após o meia dinamarquês apresentar um novo problema de saúde em campo.

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Até a interrupção da partida, a seleção anfitriã vencia por 2 a 1. O confronto aconteceu em uma cidade localizada a cerca de 40 quilômetros de Middelfart, município onde Eriksen nasceu. Nenhuma das duas equipes garantiu vaga para a próxima Copa do Mundo.

O episódio trouxe à memória o drama vivido pelo jogador durante a Eurocopa de 2021. Em 21 de junho daquele ano, Eriksen sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, deixando torcedores e atletas em estado de choque.

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Após receber atendimento emergencial por aproximadamente 15 minutos ainda no gramado, o meia foi reanimado e encaminhado ao hospital. Mais tarde, passou por um procedimento cirúrgico para a implantação de um desfibrilador cardíaco.

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Christian Eriksen completou a marca histórica de 150 jogos pela seleção da Dinamarca. (Foto: Divulgação/ Instagram)

O que aconteceu com Eriksen ao longo de cinco anos?

A recuperação de Christian Eriksen foi rápida pela gravidade da situação. O meia voltou aos gramados apenas oito meses após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a Eurocopa. O retorno aconteceu em fevereiro de 2022, quando entrou aos sete minutos do segundo tempo na derrota do Brentford por 2 a 0 para o Newcastle, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

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Desde então, o dinamarquês passou a atuar com um cardioversor-desfibrilador implantável (CDI), aparelho responsável por monitorar e corrigir possíveis alterações graves no ritmo cardíaco.

A utilização do dispositivo, porém, impediu sua permanência na Inter de Milão, clube que defendia desde janeiro de 2020, vindo do Tottenham. A legislação italiana não permite que atletas profissionais atuem com esse tipo de equipamento, o que levou à rescisão de seu contrato com o clube no fim de 2021.

Após a passagem pelo Brentford, Eriksen defendeu o Manchester United, da Inglaterra, por três temporadas. No período, disputou 107 partidas e marcou oito gols. No ano passado, acertou sua transferência para o Wolfsburg, da Alemanha, equipe que segue defendendo atualmente.

Ao longo da carreira, o meia também vestiu a camisa do Ajax, da Holanda.

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