Eriksen desmaia em campo em amistoso da Dinamarca e partida é encerrada
Foi a segunda vez que o jogador desmaia em campo na carreira
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O meio-campista Christian Eriksen, de 34 anos, voltou a assustar o futebol mundial neste domingo (7). Durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, o jogador caiu no gramado aos 64 minutos do segundo tempo. A partida foi imediatamente paralisada e, cerca de 15 minutos depois, encerrada pelo árbitro Sigurd Kringstad. A Dinamarca vencia por 2 a 1 no momento da interrupção.
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Eriksen foi visto levando a mão ao peito antes de cair. Companheiros de equipe e adversários chamaram a intervenção médica e formaram um cordão de proteção ao redor do jogador. A transmissão evitou mostrar o atendimento em campo. Enquanto os médicos prestavam socorro, torcedores das duas seleções se levantaram nas arquibancadas, aplaudiram e passaram a cantar o nome do meia dinamarquês.
O jogador deixou o gramado sob aplausos e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Após a saída de Eriksen, atletas e membros das comissões técnicas das duas equipes se reuniram em uma roda no centro do campo enquanto aguardavam informações sobre o estado de saúde do camisa 10.
Eriksen está consciente, segundo federação
A federação dinamarquesa informou que Eriksen ficou inconsciente por um breve momento, mas recuperou a consciência rapidamente. O médico da seleção, Morten Boesen, disse que o marcapasso implantado no jogador respondeu como deveria.
— Eriksen está bem, saiu andando de campo. Pelo que vi, o marcapasso respondeu como deveria. Ele ficou brevemente inconsciente, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e nós rapidamente fizemos contato com ele — relatou Boesen.
— Ele agora vai se submeter a exames no hospital para determinar a causa do incidente. Estamos em contato com ele e com os médicos do hospital. Mas Eriksen está bem e me pediu para enviar uma mensagem para todos os jogadores e dizer que ele está ok — completou.
Eriksen foi levado ao hospital para exames. O telão do estádio exibiu uma mensagem tranquilizando os torcedores: "Partida encerrada. Eriksen está bem dentro das circunstâncias". O próprio jogador pediu ao médico que enviasse uma mensagem aos companheiros informando que está bem.
Este não é o primeiro susto envolvendo o meia. Em 12 de junho de 2021, durante a Eurocopa, Eriksen sofreu uma parada cardiorrespiratória no jogo contra a Finlândia. Na ocasião, ele foi reanimado em campo após cerca de 15 minutos de atendimento médico e, posteriormente, passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco.
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