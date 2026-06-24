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Bósnia e Herzegovina vence Catar e encaminha vaga inédita na Copa do Mundo

Seleção bósnia termina fase de grupos na terceira colocação do grupo B

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
24/06/2026 18:00
Atualizado há 2 minutos
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Golovima Alajbegovića comemora o gol com o gesto de silêncio após abrir o placar para a seleção da Bósnia contra o Catar
Kerim Alajbegović abriu o placar para a seleção bósnia. (Reprodução/seleção bósnia)

Bósnia e Herzegovina e Catar se enfrentaram nesta quarta-feira (24), no Seattle Stadium, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Em um duelo movimentado, os bósnios levaram a melhor e venceram por 3 a 1, resultado que mantém a equipe na disputa por uma vaga no mata-mata do torneio. Os gols foram marcados por Kerim Alajbegović, Sultan Al-Brake (gol contra) e Ermin Mahmić, para os bósnios, e Hassan Al-Haydos para os cataris.

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    A seleção europeia foi superior durante boa parte do primeiro tempo e transformou o domínio em vantagem no placar. Aos 29 minutos, Kerim Alajbegovic abriu o marcador com uma bela finalização de fora da área. Pouco depois, aos 34, a pressão bósnia resultou no segundo gol após lance infeliz da defesa catari: Sultan Al Brake desviou contra a própria meta e ampliou a vantagem para 2 a 0.

    Quando a partida parecia controlada, o Catar voltou ao jogo antes do intervalo. Aos 42 minutos, Hassan Al Haydos aproveitou sobra dentro da área e diminuiu para os asiáticos, recolocando emoção no confronto antes da ida para os vestiários.

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    No segundo tempo, as duas equipes criaram oportunidades, mas faltou eficiência nas finalizações. Na reta final, a Bósnia conseguiu ampliar com Ermin Mahmić.

    Com a vitória, a Bósnia e Herzegovina chegou aos quatro pontos, eliminou o Catar e terminou a rodada na terceira colocação do Grupo B na Copa do Mundo. A classificação para o mata-mata, porém, ainda dependerá dos demais resultados entre os terceiros colocados.

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    Bósnia cria mais e segura resultado

    Mesmo com a reação do Catar, a Bósnia e Herzegovina foi a equipe que mais levou perigo ao longo da etapa inicial. Além dos gols, Edin Dzeko acertou a trave aos 38 minutos e quase ampliou a vantagem. O meio-campo bósnio conseguiu controlar a posse de bola e pressionou a saída adversária, dificultando a construção das jogadas da equipe comandada por Julen Lopetegui na Copa.

    Do lado catari, as principais ações ofensivas passaram pelos pés de Akram Afif e Hassan Al Haydos, que aproveitaram os espaços deixados pela defesa europeia para tentar equilibrar a partida.

    Como fica a situação

    Com a vitória, a Bósnia e Herzegovina ganha força na luta pela classificação, com quatro pontos, e saldo de gols de menos um. Já o Catar está eliminado.

    Deu aula 🏅

    Kerim Alajbegovic foi o principal destaque da partida, responsável por abrir o placar com um belo chute de média distância, participou das principais ações ofensivas da Bósnia e foi peça fundamental para o controle da equipe durante o primeiro tempo. Dzeko também fez bom jogo e foi aplaudido pelos torcedores.

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    Ficou abaixo 📉

    A defesa do Catar teve dificuldades para conter a pressão adversária e acabou comprometida pelo gol contra de Sultan Al Brake, lance que ampliou a vantagem bósnia em um momento decisivo da partida.

    Lance Capital 💡

    A Bósnia mostrou eficiência para transformar o domínio territorial em vantagem no placar. O time soube aproveitar os erros defensivos do Catar e construiu uma vitória importante em uma Copa do Mundo marcada pelo equilíbrio entre as seleções que brigam pelas últimas vagas no mata-mata.

    ✅ FICHA TÉCNICA

    BÓSNIA E HERZEGOVINA 3 X 1 CATAR
    Copa do Mundo 2026 – Grupo B

    1. 📆 Data e horário: quinta, 24 de junho, às 16h (de Brasília)
    2. 📍 Local: Seattle Stadium
    3. 🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)
    4. Gols: Kerim Alajbegović, Sultan Al-Brake (gol contra) e Ermin Mahmić, para os bósnios, e Hassan Al-Haydos para os cataris.

    ⚽ ESCALAÇÕES

    BÓSNIA E HERZEGOVINA
    Nikola Vasilj; Arjan Malic (Amar Memic), Nikola Katic (Dennis Hadzikadunic), Stjepan Radeljic e Sead Kolasinac; Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic), Ivan Basic, Kerim Alajbegovic (Dzenis Burnic) e Esmir Bajraktarevic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko (Ermin Mahmic). Técnico: Sergej Barbarez.

    CATAR

    Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Boualem Khoukhi e Sultan Al Brake; Jassem Gaber (Abdulaziz Hatem), Karim Boudiaf (Almoez Ali), Ahmed Fathy (Mohammad Al Manai) e Edmilson Junior (Ahmed Alaa); Hassan Al Haydos (Ahmed Al Ganehi) e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

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