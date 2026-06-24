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Ibrahimovic debocha de Cristiano Ronaldo após vitória na Copa do Mundo

Ídolo português balançou a rede duas vezes contra o Uzbequistão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 18:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ibrahimovic
Ibrahimovic ironizou atitude de Cristiano Ronaldo (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Zlatan Ibrahimovic reagiu com ironia à comemoração de Cristiano Ronaldo durante a goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, na terça-feira (23/6). O ex-atacante sueco afirmou que a declaração do jogador português o fez rir.

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    • Na partida, disputada em Houston, CR7 marcou dois gols e foi flagrado pelas câmeras comemorando com a frase "I'm back" (estou de volta). O desabafo gerou estranheza em Ibrahimovic, que questionou publicamente o sentido da expressão ao canal Fox Sports.

    ➡️ Cristiano Ronaldo transforma pressão em recorde e protagoniza goleada portuguesa

    "Fiquei um pouco confuso quando ouvi isso. De volta de onde exatamente? Se você marca dois gols e grita 'I'm back', parece que ficou desaparecido por 10 anos e, de repente, voltou de outro planeta", disse o ex-jogador.

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    Reação de Ibrahimovic com desabafo de Cristiano Ronaldo

    Para Ibrahimovic, Ronaldo nunca deixou de ocupar o centro das atenções do futebol mundial. O sueco citou os gols, os recordes e a presença constante na mídia e nos estádios como evidências de que o português seguiu protagonista. "O mundo do futebol fala dele toda semana, os defensores ainda se preocupam com ele, e os estádios continuam lotando para vê-lo", completou.

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    O ex-atacante disse compreender que o camisa 7 tenha se sentido incomodado com as críticas recebidas após a estreia de Portugal na Copa do Mundo de 2026, mas avaliou que isso não justificava a escolha das palavras. "Talvez ele quisesse dizer que voltou a calar os críticos. Se foi isso, tudo bem. Mas Cristiano Ronaldo anunciar que está de volta é como o sol anunciar que nascerá amanhã", acrescentou.

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    Ibrahimovic com expressão séria de camisa branca e segurando um microfone da Fox Sports
    Ídolo sueco analisou o desempenho de CR7 em goleada de Portugal (Foto: Reprodução)

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