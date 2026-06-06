Bruno Guimarães celebra vitória do Brasil e diz que 'dá tempo de corrigir' os erros defensivos
Brasil venceu o Egito por 2 a 1 em último teste amistoso antes da estreia na Copa do Mundo
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CLEVELAND, OH (EUA) - Autor do gol que abriu caminho da vitória do Brasil sobre o Egito, por 2 a 1, em último teste amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, que aconteceu na noite deste sábado (6), nos Estados Unidos, o meio-campista Bruno Guimarães se mostrou muito feliz e confiante no que o time ainda pode apresentar quando o Mundial iniciar.
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Antes de bater o Egito, o Brasil já havia vencido o Panamá, no Maracanã, antes de embarcar para o país sede da Copa do Mundo. Para Bruno Guimarães, os testes foram muito positivos e agora o foco é 100% na estreia contra o Marrocos, marcada para o próximo sábado (13).
— Muito feliz. Acho que, faltando uma semana para a estreia, nada melhor que terminar essa sequência de amistosos com uma vitória, com uma grande atuação. Gostei muito da atuação na primeira parte, de toda a equipe. Acho que, se a gente tivesse um pouquinho mais de capricho, a gente poderia ter saído com um placar até um pouco mais elástico, mas feliz demais. Agora é já focar no jogo contra o Marrocos, que nosso sonho começa ali — disse Bruno Guimarães.
Questionado sobre o setor defensivo, que se mostrou desorganizado e vulnerável, inclusive com erro grave do zagueiro Marquinhos, que recuou mal uma bola que resultou em gol do Egito, Bruno Guimarães acredita que ainda há tempo de corrigir esses vacilos e que o time está confiante.
— Dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir, com certeza. A gente sabe que pode defender um pouco melhor ainda, mas vamos focar no que foi bom. A gente teve chances, ganhamos os jogos, ganhamos os dois amistosos e poderia ter feito mais gols. E é isso aí, vamos para cima — finalizou.
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