Com Messi fora do coletivo, dupla do Palmeiras ganha espaço em treino da Argentina

A Argentina fez mais um treino em Kansas City, de olho tanto na Copa do Mundo, mas principalmente no amistoso contra Honduras, que acontece neste sábado, dia 6 de junho.

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Ainda lesionado, Messi não participou das atividades com o restante do elenco e realizou um trabalho individual supervisionado pela comissão técnica. O craque entrou um pouco depois dos companheiros, acompanhado da sua equipe de fisioterapia. Inicialmente, fez exercícios físicos sem bola e, na sequência, atividades específicas com a bola nos pés. O atacante não integrou o jogo reduzido comandado por Lionel Scaloni.

Além de Messi, outros jogadores também fizeram trabalhos separados, como Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina e Leandro Paredes. Já Julián Álvarez permaneceu na academia dando sequência ao processo de recuperação de uma entorse no tornozelo.

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Messi acompanhou a movimentação do banco de reservas. A tendência é que a comissão técnica siga monitorando a condição física até a estreia da equipe Copa, que acontece no dia 16, às 22h (de Brasília), contra a Argélia.

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Messi ainda faz trabalhos individuais (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Jogadores do Palmeiras chamam atenção em atividade

A dupla convocada do Palmeiras, formada por Giay e Flaco López, foram destaques no treino desta quarta-feira, dia 3. A dupla substituiu Nicolás Capaldo e Giuliano Simeone em relação à primeira formação testada desde a chegada da delegação ao Kansas e apareceram na equipe que é apontada pela imprensa argentina como possível titular para o amistoso.

Os dois substituíram Nicolás Capaldo e Giuliano Simeone em relação à primeira formação testada desde a chegada da delegação ao Kansas.

Flaco López pela Argentina (Foto: Arquivo pessoal / Flaco López)

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