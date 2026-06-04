Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Gana na Copa do Mundo 2026

A seleção de Gana, conhecida como os "Estrelas Negras", retorna à Copa do Mundo em 2026 com o objetivo de recapturar suas glórias passadas e superar a fase de grupos, algo que não conseguiu nas duas últimas edições que participou, em 2014 e 2022. Com um elenco valorizado no futebol europeu e com novo treinador, os ganeses buscam reviver o espírito de sua histórica campanha de 2010.

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O Lance! apresenta o guia completo para saber mais sobre a Gana no Mundial de 2026.

➡️Craque do Flamengo recusa convocação para seleção antes da Copa; entenda

Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (FotoReproduçãoXGhanaBlackstars)

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🌍 Cenário: como Gana chega à Copa?

Gana chega ao Mundial de 2026 após uma campanha dominante nas Eliminatórias Africanas, terminando na liderança do Grupo I com oito vitórias e apenas uma derrota em dez jogos. A vaga foi confirmada de forma emocionante na última rodada, com um gol de Mohammed Kudus contra Comores. O atacante será ausência dos ganeses na Copa por conta de uma lesão.

Apesar do sucesso, a seleção passou por uma mudança de comando recente: o técnico Otto Addo foi demitido em março de 2026 e substituído pelo experiente Carlos Queiroz. A equipe aposta em uma identidade de forte organização defensiva e contra-ataques rápidos, explorando a velocidade e a intensidade física de seus jovens talentos.

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📈 Melhor campanha em Copas

A melhor trajetória de Gana em Mundiais aconteceu na África do Sul, em 2010, quando a equipe alcançou as quartas de final. Naquela ocasião, as Estrelas Negras terminaram na 7ª colocação geral, tornando-se uma das raras seleções africanas a chegar tão longe no torneio. Gana também chegou às oitavas de final em sua estreia, na Alemanha em 2006.

✨ Fato curioso: A mão de Suárez e o recorde de Gyan

O momento mais inesquecível e controverso de Gana em Copas ocorreu nas quartas de final de 2010 contra o Uruguai. No último minuto da prorrogação, Luis Suárez impediu um gol ganês em cima da linha usando as mãos; Asamoah Gyan cobrou o pênalti e acertou o travessão, resultando na eliminação ganesa nos pênaltis. Apesar desse trauma, o jogador detém um recorde histórico: ele é o maior artilheiro africano da história das Copas, com seis gols marcados.

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Asamoah Gyan - Gana (Foto: Mladen Antonov/ AFP)

⚡ O cara do time: Antoine Semenyo

Com a ausência confirmada do astro Mohammed Kudus por lesão, a responsabilidade de liderar o ataque recai sobre Antoine Semenyo. O atacante do Manchester City é uma das principais estrelas do elenco, sendo destacado por sua força física, explosão ofensiva e faro de gol na Premier League. Avaliado em cerca de 40 milhões de euros, ele é a peça central para a estratégia de transições rápidas de Gana.

👁️ Fique de olho: Antoine Semenyo

O atacante Antoine Semenyo, destaque do Manchester City, é o nome para se observar de perto nesta Copa. Avaliado em cerca de R$ 470 milhões, ele personifica a nova geração valorizada de Gana no futebol europeu. Semenyo é conhecido por sua força física, explosão ofensiva e velocidade, sendo a peça-chave para a estratégia de contra-ataques rápidos implementada por Carlos Queiroz. Com o desfalque de Kudus, ele assume a responsabilidade de ser a principal arma de finalização da equipe

Antoine Semenyo foi anunciado pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

👨‍🏫 Quem é o treinador de Gana?

O comando técnico está com o veterano português Carlos Queiroz, de 73 anos. Conhecido por sua passagem pelo Real Madrid e por ter sido assistente de Sir Alex Ferguson, Queiroz está em seu quinto Mundial, tendo comandado anteriormente Portugal e o Irã. Ele assumiu a seleção em abril de 2026 com o desafio de ajustar a equipe taticamente em pouco tempo antes da estreia.

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📅 Agenda de Gana na Copa do Mundo

Gana x Panamá

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 17 de junho, quarta-feira, às 20h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Estádio de Toronto, Canadá.

Inglaterra x Gana

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 23 de junho, terça-feira, às 17h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Estádio de Boston, EUA.

Croácia x Gana

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 27 de junho, sábado, às 18h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Estádio de Filadélfia, EUA.

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