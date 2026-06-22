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Com Memphis na reserva, atacante ganha protagonismo no ataque da Holanda

Técnico aposta em nova peça ofensiva e vê resposta imediata em goleada sobre a Suécia

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/06/2026 08:00
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Ronald Koeman ganha nova referência ofensiva com ascensão de Brobbey (Foto: Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Ronald Koeman ganha nova referência ofensiva com ascensão de Brobbey (Foto: Molly Darlington / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

A goleada da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, pode ter definido uma das principais dúvidas de Ronald Koeman para a sequência do torneio. Autor de dois gols, Brian Brobbey brilhou no NRG Stadium, em Houston, e reforçou sua candidatura para permanecer entre os titulares.

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    O atacante de 24 anos foi um dos destaques da vitória que colocou a Laranja Mecânica provisoriamente na liderança da chave, com quatro pontos. Mais do que o resultado, a atuação individual chamou atenção por acontecer em meio à disputa por uma das vagas mais concorridas do elenco.

    Brobbey ganhou espaço após superar a concorrência de Crysencio Summerville e, principalmente, de Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa. O jogador do Corinthians começou a partida no banco de reservas pela segunda vez consecutiva no Mundial.

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    A escolha de Koeman já havia dado sinais na estreia diante do Japão. Mesmo entrando apenas nos minutos finais, Brobbey deixou boa impressão e recebeu uma nova oportunidade contra os suecos. A resposta veio em grande estilo, com dois gols e participação decisiva na construção do placar.

    — Coloquei Brobbey, porque ele traria presença na área, garantiria referência, e o primeiro gol foi grande prova disso — disse o técnico Ronald Koeman após o confronto.

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    — Não precisávamos mudar de esquema, jogar com três zagueiros, nada disso. Só precisava de um ponta que voltasse mais rápido, para recompor no meio-campo com Reijnders. Por isso coloquei Summerville: ele faz isso melhor do que Malen — concluiu.

    Brobbey marcou dois gols diante da Suécia (Foto: Alex Slitz / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
    Brobbey marcou dois gols diante da Suécia (Foto: Alex Slitz / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

    Memphis Depay em busca de espaço

    O desempenho aumenta a confiança do treinador para a reta final da fase de grupos e fortalece a possibilidade de o atacante seguir como referência ofensiva da equipe. Enquanto Memphis busca recuperar espaço, Brobbey aproveita o momento para se consolidar como uma das surpresas positivas da Holanda nesta Copa do Mundo.

    Na última rodada, a seleção holandesa enfrentará a Tunísia de olho na classificação e na liderança do Grupo F. Caso mantenha o nível apresentado diante da Suécia, Brobbey tem tudo para seguir como a principal aposta de Koeman no comando do ataque.

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    Atacante da surpresa da Premier League

    A convocação de Brobbey para a Copa do Mundo é resultado de uma temporada de destaque pelo Sunderland. Recém-promovido à elite do futebol inglês, o clube surpreendeu ao terminar a Premier League na sétima posição e garantir vaga na Liga Europa.

    ➡️O atacante que desbancou Memphis Depay: conheça Brobbey

    Com sete gols e uma assistência, Brobbey foi o artilheiro isolado da equipe na competição. O desempenho chamou a atenção da comissão técnica da Holanda e consolidou o atacante entre as opções para o Mundial.

    Natural de Amsterdã e revelado pelo Ajax, o jogador estreou pela seleção principal em 2023. Embora estivesse presente com frequência nas convocações durante as Eliminatórias, ainda buscava um momento de maior protagonismo.

    Perfil da joia holandesa

    Brian Brobbey combina a força física de um centroavante de referência com a mobilidade de um falso nove. A versatilidade tática oferece a Ronald Koeman diferentes alternativas ofensivas, reunindo capacidade para proteger a bola entre os zagueiros e acelerar em profundidade com arrancadas explosivas.

    Além da presença física na área, o atacante se destaca pela intensidade sem a bola e pela habilidade de abrir espaços para a chegada dos companheiros ao ataque.

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