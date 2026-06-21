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Copa: Holanda fica a um passo da próxima fase e pode avançar até com derrota

Seleção de Ronald Koeman depende apenas de si para buscar a liderança

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/06/2026 09:08
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Jogadores da Holanda comemoram a goleada sobre a Suécia (Foto: Leo Barrilari/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Jogadores da Holanda comemoram a goleada sobre a Suécia (Foto: Leo Barrilari/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, deixou a equipe comandada por Ronald Koeman em situação confortável na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

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    Na rodada final, a Holanda enfrentará a Tunísia, teoricamente o adversário mais fraco da chave, enquanto Japão e Suécia disputarão um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final.

    Para a seleção holandesa, a última rodada vale, na prática, a liderança do grupo. No momento, a equipe de Ronald Koeman ocupa a primeira colocação pelo saldo de gols. A campanha é praticamente idêntica à do Japão, com a diferença nos gols marcados: enquanto os europeus balançaram as redes sete vezes, os asiáticos marcaram seis.

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    Caso obtenha um resultado igual ou melhor que o do rival asiático, a Holanda assegurará o primeiro lugar da chave. Se o Japão conquistar um resultado superior ao dos holandeses na rodada decisiva e superar a vantagem atual, a equipe de Koeman terminará na segunda posição.

    Mesmo uma derrota para a Tunísia não representa, necessariamente, a eliminação. Com a ampliação do torneio, os melhores terceiros colocados também garantem vaga na fase seguinte.

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    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: EFE/EPA/SAM WASSON)

    Como será o desempate entre os terceiros colocados?

    A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos.

    Neste caso, a ordem será:

    1. Maior número de pontos;
    2. Melhor saldo de gols;
    3. Maior número de gols marcados;
    4. Melhor índice de fair play;
    5. Melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

    Como funciona a classificação na Copa do Mundo?

    Cada seleção fará três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32 avos de final.

    Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

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