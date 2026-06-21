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Rei da Holanda elogia Memphis após goleada sobre a Suécia: 'Maravilhoso'

Camisa 10 deu assistências no confronto e foi exaltado pelo monarca

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 09:37
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Rei da Holanda, Willem-Alexander, elogia Memphis Depay após goleada sobre a Suécia (Foto: Divulgação/Holanda)
Rei da Holanda, Willem-Alexander, elogia Memphis Depay após goleada sobre a Suécia (Foto: Divulgação/Holanda)

O atacante Memphis Depay recebeu elogios do rei da Holanda, Willem-Alexander, neste sábado (20), após a goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, em Houston, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

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  • Jogadores da Holanda comemoram a goleada sobre a Suécia (Foto: Leo Barrilari/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

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  • Jogadores da Holanda comemoram um dos gols da vitória por 5 a 1 (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

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    • A manifestação ocorreu no vestiário do NRG Stadium logo após a partida. Memphis é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 55 gols marcados.

    — Memphis, é maravilhoso ter você aqui — disse o monarca.

    Atuação de Memphis Depay

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    O camisa 10 teve atuação discreta, mas participativa na vitória da Holanda por 5 a 1 sobre a Suécia, pela Copa do Mundo de 2026. O atacante participou diretamente de um dos gols ao dar uma assistência e ainda registrar um passe decisivo, em um jogo no qual os holandeses dominaram amplamente a partida.  

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    Nos números, Memphis mostrou eficiência com a bola: acertou quatro dos cinco passes que tentou (80%), todos no campo de ataque, além de completar uma bola longa com 100% de aproveitamento. A assistência saiu justamente em uma dessas construções ofensivas, reforçando a importância do camisa 10 na circulação e aceleração das jogadas.

    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Memphis Depay participou do empate da Holanda contra o Japão (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)

    No um contra um, o atacante teve oito ações com a bola, sofreu uma falta e tentou dois dribles, mas sem sucesso. Também perdeu a posse em três oportunidades e somou duas conduções, com 6,9 metros percorridos. Sem participação defensiva relevante, Memphis terminou o jogo com apenas um duelo ganho pelo chão em três disputados, mas ainda assim foi peça importante no setor ofensivo da Holanda.

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    Situação do Grupo na Copa do Mundo

    Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

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