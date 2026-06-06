Com festa e clima de favorita, Espanha chega aos EUA para disputar a Copa

Uma das grandes favoritas para a Copa do Mundo, a seleção da Espanha foi recebida com grande festa no desembarque nos Estados Unidos. Na saída do avião em Chattanooga, no Tennessee, estado da costa leste do país, a delegação espanhola foi recebida com torcida animada, malabarismo e bailarinas. Veja o vídeo:

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Atual campeã da Eurocopa, a Espanha chega ao Mundial com força máxima em busca do segundo título de Copa do Mundo de sua história. A equipe de Luis de la Fuente teve um ciclo quase perfeito: terminou as Eliminatórias invicta, conquistou o título europeu e foi vice da Nations League, perdendo para Portugal nos pênaltis.

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De acordo com o supercomputador da Opta, a Espanha é a principal candidata ao título do Mundial. O país tem 16,1% de probabilidade de levantar o troféu, à frente de França, Inglaterra e da atual campeã Argentina. Embora a margem seja pequena, refletindo a imprevisibilidade do novo formato com 48 seleções, a Espanha é a única com mais de 50% de chance de chegar às quartas de final (52,1%).

A equipe de Luis de la Fuente também tem 39% de probabilidade de avançar à semifinal e 25,6% de chegar à final. A Espanha está no Grupo H, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O supercomputador da Opta calcula 75,3% de chances de a Fúria terminar a primeira fase na liderança da chave.

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A força espanhola é alimentada por uma geração de talentos que atingem seu auge. O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, segue como a grande estrela da equipe após sua atuação de destaque na Eurocopa 2024. O jovem de 17 anos teve uma grande temporada, somando 24 gols e 17 assistências em todas as competições.

Como foi o último jogo da Espanha antes da viagem rumo à Copa?

Atuando no Estádio Riazor, a Espanha decepcionou sua torcida ao empatar em 1 a 1 com o Iraque. Sem dez de seus principais jogadores, o técnico Luis de la Fuente viu sua equipe dominar a posse de bola e abrir o placar cedo com Ferran Torres, aos 15 minutos. Contudo, a Fúria foi castigada por um erro de posicionamento do goleiro Joan García, que permitiu ao lateral Doski empatar a partida com um chute de longa distância ainda no primeiro tempo.

Espanha empatou com o Iraque em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Ander Gillenea / AFP)

A Espanha está no Grupo H e estreia no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, às 13h (horário de Brasília), em Atlanta, nos Estados Unidos. Na sequência, enfrentará Uruguai (19 de junho) e Arábia Saudita (23 de junho).

A Copa do Mundo 2026 será realizada por Estados Unidos, Canadá e México. Ao todo, serão 104 jogos. A estreia da competição está marcada para o dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. O mata-mata começará no dia 28 de junho, e a final será no dia 19 de julho, no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

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