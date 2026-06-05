Rodri valoriza título com a Espanha e mira a Copa: 'É mais especial'
A Espanha fará sua estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde
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Um dos principais nomes da seleção da Espanha e do Manchester City, Rodri fez um balanço da carreira em entrevista ao programa "Revealed", da DAZN. O volante falou sobre suas principais conquistas, a recuperação de uma grave lesão e a expectativa para a Copa do Mundo de 2026.
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Apesar de ter levantado a Champions League e conquistado múltiplos títulos da Premier League com o City, o espanhol surpreendeu ao apontar as conquistas com a seleção como as mais marcantes de sua trajetória.
— Ganhar com a seleção é mais especial do que ganhar com o clube — afirmou Rodri.
Ao relembrar a histórica conquista da Champions League sob o comando de Pep Guardiola, o meio-campista destacou a importância do troféu para o clube inglês.
— Foi um dia muito especial pelo que a Champions League representava para o clube. Sempre vou lembrar da capacidade que tivemos de superar as decepções dos anos anteriores. Foram momentos de pura alegria — disse.
Rodri também fez questão de elogiar Guardiola, treinador com quem viveu os maiores momentos da carreira no futebol de clubes.
— Ele sempre tenta extrair o melhor de você e da equipe. É uma pessoa especial na minha carreira — destacou.
O volante ainda relembrou o difícil período de recuperação após a grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por vários meses. Momento que o fez duvidar sobre o futuro de sua carreira.
— Houve um momento em que me perguntei não apenas se voltaria ao meu nível anterior, mas se voltaria a jogar. Felizmente, consegui provar que sim — revelou.
Foco na Copa do Mundo
Por fim, Rodri voltou suas atenções para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e demonstrou confiança no projeto da seleção espanhola.
— Sabemos o que precisamos fazer para ganhar esta Copa do Mundo — concluiu.
A Espanha é uma das grandes favoritas para conquistar esse Mundial. Marcada pela sua geração jovem, a atual campeã da Euro chega com força máxima em busca do segundo título de Copa do Mundo de sua história.
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