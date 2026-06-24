Entenda as probabilidades de classificação de cada grupo da Copa do Mundo Entenda as novas regras e veja também os possíveis terceiros de cada grupo que podem se classificar

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o torneio vem se aproximando da fase de mata-mata, que terá início no próximo domingo (28). Por conta do novo formato com 48 equipes, a Fifa implementou uma nova etapa denominada segunda fase ou 32-avos de final.

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Além disso, pela primeira vez na história, os oito melhores terceiros colocados também avançarão de fase. Para entender melhor as probabilidades de classificação, a EMAp/FGV desenvolveu um projeto estatístico sobre as chances de cada seleção, e o Lance! te explica em um guia completo.

Novas regras e critérios de classificação

Cada seleção fará três partidas na fase de grupos, enfrentando uma vez cada adversário da chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para os 32-avos de final. Além deles, as oito melhores seleções entre os terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. Ao todo, 32 equipes seguirão vivas na competição após a primeira fase.

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A grande diferença deste Mundial é a prioridade dada ao confronto direto antes dos critérios tradicionais de saldo de gols e gols marcados. Na prática, isso significa que uma seleção pode terminar empatada em pontos e até ter saldo inferior, mas ainda assim ficar à frente do adversário por ter levado vantagem no duelo entre eles.

Dessa maneira, a Fifa dará prioridade ao confronto direto para desempatar equipes com a mesma pontuação e seguirá alguns critérios, sendo o primeiro o maior número de pontos conquistados nos confrontos entre as equipes empatadas, seguido por melhor saldo de gols nos confrontos diretos e, por último, maior número de gols marcados nesses mesmos duelos.

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Caso o empate permaneça após esses três critérios do confronto direto, a Fifa utilizará as diretrizes gerais da campanha, que serão: melhor saldo de gols em todos os jogos do grupo; maior número de gols marcados e, por fim, melhor índice disciplinar (que leva em consideração cartões amarelos e vermelhos recebidos por jogadores e integrantes da comissão técnica ao longo da competição).

Se ainda assim não houver desempate entre as equipes, o último critério será a posição mais recente no Ranking Mundial da Fifa. Ou seja, uma seleção poderá avançar de fase simplesmente por estar melhor colocada no ranking oficial da entidade.

Trionda, a bola Copa do Mundo 2026 adidas. (Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP)

Probabilidade de classificação de cada grupo

Grupo A

O Grupo A, composto por México, Coreia do Sul, Tchéquia e África do Sul, terá a definição da classificação nesta quarta-feira (24). Os duelos entre África do Sul x Coreia do Sul e Tchéquia x México ocorrerão ao mesmo tempo, às 22h (horário de Brasília). A única equipe 100% confirmada para a próxima fase é o México, com seis pontos em dois jogos.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 México 6 3 100% 2 Coreia do Sul 3 0 94% 3 Tchéquia 1 -1 25,1% 4 África do Sul 1 -2 18,1%

Grupo B

O Grupo B da Copa do Mundo, que conta com as seleções do Canadá, Suíça, Bósnia e Catar, também terá uma definição nesta quarta-feira (24). Os jogos entre Suíça x Canadá e Bósnia x Catar serão disputados todos juntos às 16h (horário de Brasília), sendo o primeiro grupo a decidir os classificados para a próxima fase.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Canadá 4 6 100% 2 Suíça 4 3 100% 3 Bósnia 1 -3 50,3% 4 Catar 1 -6 26,6%

Grupo C

O Grupo C, composto por Brasil, Marrocos, Escócia e Haiti, será decidido nesta quarta-feira (24). Os confrontos entre Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti terão o pontapé inicial às 19h (horário de Brasília), seguindo a mesma lógica dos jogos, sendo disputados ao mesmo tempo.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Brasil 4 3 100% 2 Marrocos 4 1 100% 3 Escócia 3 0 91,4% 4 Haiti 0 -4 0%

Grupo D

O Grupo D, formado pelas seleções dos Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia, iniciará a última e terceira rodada da fase de grupos nesta quinta-feira (25). As partidas entre Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália serão disputadas às 23h (horário de Brasília). A seleção norte-americana é única, 100% confirmada para a próxima fase.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Estados Unidos 6 5 100% 2 Austrália 3 0 97,8% 3 Paraguaí 3 -2 85,2% 4 Turquia 0 -3 0%

Grupo E

A definição do Grupo E está marcada para esta quinta-feira (25). Com os confrontos entre Curaçao x Costa do Marfim e Equador x Alemanha acontecendo de forma simultânea às 17h (horário de Brasília), a chave conhecerá seus classificados. Até aqui, a seleção alemã é a única que já carimbou o passaporte para o mata-mata por antecipação, somando seis pontos em dois jogos.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Alemanha 6 7 100% 2 Costa do Marfim 3 0 96% 3 Equador 1 -1 21,4% 4 Curaçao 1 -6 14,5%

Grupo F

Integrado por Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, o Grupo F encerra sua participação nesta primeira fase na quinta-feira (25). A bola rola ao mesmo tempo para Japão x Suécia e Tunísia x Holanda a partir das 20h (horário de Brasília).

Números de probabilidade da EMAp/FGV. Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Holanda 4 4 100% 2 Japão 4 4 100% 3 Suécia 3 0 87,8% 4 Tunísia 0 -8 0%

Grupo G

O desfecho do Grupo G vai agitar a madrugada de sexta-feira (26) para sábado (27), com as partidas entre Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica sendo disputadas juntas exatamente à 00h (horário de Brasília).

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Egito 4 2 100% 2 Irã 2 0 91,5% 3 Bélgica 2 0 67,1% 4 Nova Zelândia 1 -2 8,9%

Grupo H

Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita jogam o seu futuro no Mundial nesta sexta-feira (26), às 21h (horário de Brasília). Os duelos decisivos entre Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha ocorrem no mesmo horário.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Espanha 4 4 100% 2 Uruguai 2 0 68,5% 3 Cabo Verde 2 0 46,2% 4 Arábia Saudita 1 -4 32,9%

Grupo I

A situação do Grupo I é a mais confortável do torneio. França e Noruega já entram em campo nesta sexta-feira (26) com as duas vagas diretas garantidas, ambas com seis pontos. Os jogos derradeiros entre Noruega x França e Senegal x Iraque servem para definir quem avança no topo e acontecem simultaneamente às 16h (horário de Brasília).

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 França 6 5 100% 2 Noruega 6 4 100% 3 Senegal 0 -3 57,2% 4 Iraque 0 -6 9%

Grupo J

Composto por Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia, o Grupo J decide suas vagas neste sábado (27). As partidas Jordânia x Argentina e Argélia x Áustria terão o pontapé inicial às 23h (horário de Brasília). Com duas vitórias seguidas e seis pontos na bagagem, a Argentina é a única equipe que já está totalmente confirmada na próxima etapa.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Argentina 6 5 100% 2 Áustria 3 0 96,7% 3 Argélia 3 -2 54% 4 Jordânia 0 -3 17,9%

Grupo K

A chave K, que reúne Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão, conhece seus classificados finais neste sábado (27). Os jogos RD Congo x Uzbequistão e Colômbia x Portugal fecham a rodada às 20h30 (horário de Brasília). Donos de uma campanha impecável até aqui, os colombianos lideram com seis pontos e já estão garantidos nos 32-avos de final.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Colômbia 6 3 99,1% 2 Portugal 4 5 85,1% 3 RD Congo 1 -1 52% 4 Portugal 0 -7 31,2%

Grupo L

Inglaterra, Gana, Croácia e Panamá encerram o Grupo L neste sábado (27), em jogos simultâneos agendados para as 18h (horário de Brasília). O torcedor verá o Panamá enfrentar a Inglaterra, enquanto a Croácia encara Gana.

Números de probabilidade da EMAp/FGV / Última atualização: quarta-feira (24). # EQUIPES PONTOS SG PROBABILIDADE 1 Inglaterra 4 2 99,7% 2 Gana 4 1 82,5% 3 Croácia 3 -1 76,5% 4 Panamá 0 -2 15,8%

Tabela dos terceiros colocados

A definição das oito melhores seleções que terminarem em terceiro lugar seguirá critérios diferentes, já que elas pertencem a grupos distintos. A primeira avaliação será o número de pontos, seguido por melhor saldo de gols; maior número de gols marcados; melhor índice de fair play e, por último, melhor posição no Ranking Mundial da Fifa.

SG = Saldo de gols / GM = Gols marcados / dados atualizados nesta quarta-feira (24). # EQUIPES GRUPOS PONTUAÇÃO JOGOS SG GM 1 Suécia F 3 2 0 6 2 Escócia C 3 2 0 1 3 Croácia L 3 2 -1 3 4 Argélia J 3 2 -2 2 5 Paraguai D 3 2 -2 2 6 Cabo Verde H 2 2 0 2 7 Bélgica G 2 2 0 1 8 Tchéquia A 1 2 -1 2 9 RD Congo K 1 2 -1 1 10 Equador E 1 2 -1 0 11 Bósnia e Herzego B 1 2 -3 2 12 Senegal I 0 2 -3 3

Possível chaveamento para a próxima fase

Possível chaveamento da Copa do Mundo, com os dados do dia 24 de junho (Crédito: Arte / Lance)

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