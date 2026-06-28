Quais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo? Fifa cria adereço para homenagear jogadores durante a atual edição do Mundial

HOUSTON, TX (EUA) - Quem acompanha atentamente os jogos da Copa do Mundo pode ter reparado em um detalhe que vai além do escudo da seleção e do número da camisa. Na manga direita do uniforme, alguns jogadores exibem patches especiais, criados pela FIFA para destacar feitos históricos e conquistas individuais dentro da maior competição do futebol mundial.

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Os distintivos estrearam nesta edição da Copa do Mundo e funcionam como uma forma de homenagear trajetórias marcantes, além de identificar atletas que estão vivendo um momento especial em suas carreiras.

Na Seleção Brasileira, por exemplo, oito jogadores utilizam o patch de estreante. São eles: Ibañez, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ederson, Danilo Santos, Endrick, Rayan e Igor Thiago. Todos disputam o Mundial pela primeira vez e carregam na camisa o símbolo que marca o início de suas histórias na principal competição do planeta.

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Jogadores estreantes em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira o significado dos patches utilizados nesta Copa do Mundo:

Legacy Patch

Reservado aos jogadores que disputam sua quinta Copa do Mundo ou mais. O distintivo reconhece atletas que construíram uma longa trajetória no torneio. Entre os exemplos estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, que fazem parte de um grupo extremamente seleto do futebol mundial.

Patch de Estreante

Utilizado pelos jogadores convocados para disputar sua primeira Copa do Mundo. No Brasil, oito atletas carregam esse símbolo, representando o início de suas trajetórias em Mundiais.

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Chuteira de Ouro

Patch nas cores preta e dourada destinado aos jogadores que já terminaram uma edição da Copa do Mundo como artilheiros da competição.

Luva de Ouro

Também nas cores preta e dourada, é concedido aos goleiros que já receberam o prêmio de melhor arqueiro de uma Copa do Mundo.

Bola de Ouro:

Distintivo reservado aos jogadores eleitos os melhores atletas de uma edição da Copa do Mundo.

Argentina é quem mais usa os patches

A Argentina é a seleção que reúne a maior variedade de patches nesta edição do torneio. Além de contar com diversos estreantes, a equipe campeã mundial possui jogadores que acumulam diferentes homenagens. Lionel Messi, por exemplo, exibe dois distintivos: o Legacy Patch, por disputar sua sexta Copa do Mundo, e a Bola de Ouro, conquistada como melhor jogador da edição de 2022.

Outro argentino que ostenta um reconhecimento especial é o goleiro Emiliano Martínez, que utiliza o patch da Luva de Ouro após ter sido eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022.

Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Já o atacante francês Kylian Mbappé entra em campo utilizando o patch da Chuteira de Ouro, distinção concedida ao artilheiro da última edição do Mundial. O francês terminou a Copa de 2022 com oito gols marcados e recebeu o prêmio individual, que agora também passou a ser representado no uniforme.

Os patches transformaram as camisas da Copa do Mundo em uma espécie de galeria de conquistas. Mais do que um detalhe estético, os distintivos contam a história de cada jogador dentro da competição, valorizando tanto quem está escrevendo seu primeiro capítulo quanto aqueles que já entraram para a história do futebol mundial.

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