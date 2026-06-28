logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Quais jogadores do Brasil usam os patches especiais da Copa do Mundo?

Fifa cria adereço para homenagear jogadores durante a atual edição do Mundial

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
28/06/2026 10:50
Favorite o Lance! no Google
Patch usado pelos estreantes da Seleção em Copa do Mundo
Jogadores da Seleção utilizam patches especiais da Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

HOUSTON, TX (EUA) - Quem acompanha atentamente os jogos da Copa do Mundo pode ter reparado em um detalhe que vai além do escudo da seleção e do número da camisa. Na manga direita do uniforme, alguns jogadores exibem patches especiais, criados pela FIFA para destacar feitos históricos e conquistas individuais dentro da maior competição do futebol mundial.

continua após a publicidade
  • Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, no banco de reservas na Copa do Mundo

    Como Ancelotti aprendeu português, cantou o hino na Copa e conquistou a torcida

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Dunga fala sobre o desempenho do Brasil durante entrevista sobre a Copa do Mundo

    Dunga afirma que Ancelotti teve ‘tranquilidade maior’ ao assumir o Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 17 horas
  • Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami

    Ancelotti fica fora do top 10 em ranking de elegância da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas

    • Os distintivos estrearam nesta edição da Copa do Mundo e funcionam como uma forma de homenagear trajetórias marcantes, além de identificar atletas que estão vivendo um momento especial em suas carreiras.

    Na Seleção Brasileira, por exemplo, oito jogadores utilizam o patch de estreante. São eles: Ibañez, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ederson, Danilo Santos, Endrick, Rayan e Igor Thiago. Todos disputam o Mundial pela primeira vez e carregam na camisa o símbolo que marca o início de suas histórias na principal competição do planeta.

    continua após a publicidade
    Jogadores estreantes em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira
    Jogadores estreantes em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Confira o significado dos patches utilizados nesta Copa do Mundo:

    Legacy Patch

    Reservado aos jogadores que disputam sua quinta Copa do Mundo ou mais. O distintivo reconhece atletas que construíram uma longa trajetória no torneio. Entre os exemplos estão Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, que fazem parte de um grupo extremamente seleto do futebol mundial.

    Patch de Estreante

    Utilizado pelos jogadores convocados para disputar sua primeira Copa do Mundo. No Brasil, oito atletas carregam esse símbolo, representando o início de suas trajetórias em Mundiais.

    continua após a publicidade

    Chuteira de Ouro

    Patch nas cores preta e dourada destinado aos jogadores que já terminaram uma edição da Copa do Mundo como artilheiros da competição.

    Luva de Ouro

    Também nas cores preta e dourada, é concedido aos goleiros que já receberam o prêmio de melhor arqueiro de uma Copa do Mundo.

    Bola de Ouro:

    Distintivo reservado aos jogadores eleitos os melhores atletas de uma edição da Copa do Mundo.

    Argentina é quem mais usa os patches

    A Argentina é a seleção que reúne a maior variedade de patches nesta edição do torneio. Além de contar com diversos estreantes, a equipe campeã mundial possui jogadores que acumulam diferentes homenagens. Lionel Messi, por exemplo, exibe dois distintivos: o Legacy Patch, por disputar sua sexta Copa do Mundo, e a Bola de Ouro, conquistada como melhor jogador da edição de 2022.

    Outro argentino que ostenta um reconhecimento especial é o goleiro Emiliano Martínez, que utiliza o patch da Luva de Ouro após ter sido eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de 2022.

    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Já o atacante francês Kylian Mbappé entra em campo utilizando o patch da Chuteira de Ouro, distinção concedida ao artilheiro da última edição do Mundial. O francês terminou a Copa de 2022 com oito gols marcados e recebeu o prêmio individual, que agora também passou a ser representado no uniforme.

    Os patches transformaram as camisas da Copa do Mundo em uma espécie de galeria de conquistas. Mais do que um detalhe estético, os distintivos contam a história de cada jogador dentro da competição, valorizando tanto quem está escrevendo seu primeiro capítulo quanto aqueles que já entraram para a história do futebol mundial.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadores de Cabo Verde comemoram classificação na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Copa do Mundo com 48 seleções tem fase de grupos de alto nível e regulamento contraditórioHá 37 minutos
    Salah é abraçado por todos os companheiros do Egito
    Copa do Mundo 2026Seleções africanas ignoram rótulos em campanha histórica na Copa do MundoHá 55 minutos
    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram gol do Japão
    Copa do MundoRayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do JapãoHá 1 hora
    Com jogos da fase de mata-mata já definidos, Brasil se prepara para encarar o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Seleção BrasileiraQual a diferença do Brasil do primeiro para o terceiro jogo da Copa?Há 1 hora
    Bruno Guimarães, Léo Pereira e Lucas Paquetá em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Copa do Mundo 2026Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do MundoHá 1 hora
    Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
    Seleção BrasileiraArgentina, Inglaterra e mais: possíveis rivais do Brasil no mata-mata da CopaHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Estádio de Nova York/Nova Jersey, que será palco da grande final da Copa do Mundo
    Primeira fase da Copa termina com recordes batidos; veja
    Danilo dá passe na partida entre Brasil e Escócia
    Danilo supera desconfiança na Copa do Mundo e se torna peça-chave da Seleção
    André Rizek alertou sobre o desafio que será enfrentar o Japão
    Rizek alerta sobre soberba em Brasil e Japão: 'Perigoso'
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Argentinos reagem a possível semifinal contra o Brasil: 'Não me dá medo'
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
    Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a final
    Messi salta e comemora o terceiro gol da Argentina na vitória sobre a Jordânia
    Argentina tem caminho mais fácil que o Brasil; acesse o simulador
    Felipe Melo é sincero sobre declaração de Rayan em coletiva da Seleção Brasileira
    Felipe Melo é sincero sobre fala polêmica de Rayan: 'Por isso'
    Alisson atende torcedores da Seleção Brasileira em frente ao hotel que ficará hospedado em Huston
    Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs
    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
    Everaldo se 'desespera' com possível adversário do Brasil na Copa do Mundo
    Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)
    Endrick supera Messi e Cristiano Ronaldo no Instagram
    Dunga fala sobre o desempenho do Brasil durante entrevista sobre a Copa do Mundo
    Dunga afirma que Ancelotti teve 'tranquilidade maior' ao assumir o Brasil
    Zico durante participação de programa da FlamengoTV, no Maracanã
    Zico faz alerta ao Brasil antes de duelo contra o Japão na Copa do Mundo
    Maurizio Mariani, com camisa preta e com o emblema da Fifa, aponta com a mão direita para sinalizar marcação em Colômbia x RD Congo
    Arbitragem de Brasil x Japão na Copa do Mundo é definida com trio italiano