Preocupa? Raphinha é substituído com dores no 1º tempo de Brasil x Haiti Atacante deixou o gramado aos 40 minutos de jogo, quando a partida estava 2 x 0

Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, no empate com o Marrocos, Raphinha deixou o campo bastante desgastado. O camisa 11 terminou o confronto com bolhas nos pés e precisou retirar as chuteiras logo após o apito final, sentando-se no gramado visivelmente esgotado.

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Um dos jogadores mais exigidos fisicamente na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Raphinha precisou ser substituído por questões físicas aos 40 minutos do primeiro tempo, dando lugar ao jovem Rayan, que faz sua primeira partida em Mundiais. O atacante deixou o gramado andando normalmente.

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Raphinha deixa o gramado por questões físicas em Brasil x Haiti (Foto: Reproduçã/CazéTV)

Raphinha já havia sido poupado de treino durante a semana

No treinamento realizado na última segunda-feira (15), dois dias após a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o atacante do Barcelona apareceu no campo do CT de pés descalços. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães também foram poupados da atividade no gramado por controle de carga. O trio fez atividades na academia.

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Os três jogaram os mais de 100 minutos do empate por 1 a 1 com o Marrocos, no sábado, no MetLife Stadium. Na ocasião, Raphinha tirou a chuteira assim que deixou o gramado, com bolhas nos pés.

No dia seguinte, o trio participou normalmente das atividades comandadas por Carlo Ancelotti. Raphinha treinou sem restrições e participou normalmente das atividades ao lado dos companheiros, indicando que estará à disposição para o compromisso diante dos haitianos.

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