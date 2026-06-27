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Ancelotti fica fora do top 10 em ranking de elegância da Copa do Mundo

Italiano foi elogiado pela elegância discreta, mas terminou apenas na 13ª colocação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 15:38
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami
Ancelotti caminha no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, apareceu na 13ª colocação no ranking dos treinadores mais elegantes da Copa do Mundo de 2026, elaborado pelo site The Athletic, do grupo The New York Times. A publicação avaliou o estilo de 49 profissionais com base na alfaiataria, nos calçados e na presença à beira do campo.

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    • O levantamento não levou em consideração resultados ou desempenho das equipes durante o torneio. O foco foi exclusivamente o visual dos treinadores. O número de avaliados supera o de seleções participantes porque Sabri Lamouchi, que iniciou a competição no comando da Tunísia, foi demitido após a estreia, mas permaneceu na lista.

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    Ao comentar o estilo de Ancelotti, o The Athletic destacou a elegância discreta do italiano. Segundo a publicação, o treinador aposta em um visual "limpo e elegante", que combina com sua postura tranquila durante as partidas. Os sapatos também receberam elogios por mostrarem que a combinação entre preto e azul pode funcionar. Como ressalvas, o site citou a gravata frequentemente desalinhada e o período em que Ancelotti utilizava agasalhos esportivos quando comandava o Everton.

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    O primeiro lugar do ranking ficou com Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai. O argentino foi exaltado pela combinação entre terno, gravata, cinto e acessórios. O The Athletic também destacou o emblema da Associação Paraguaia de Futebol (APF) e o relógio discreto usados pelo treinador.

    Carlo Ancelotti observa a Seleção Brasileira do banco de reservas vestido de terno e gravata
    Carlo Ancelotti observa a Seleção Brasileira do banco de reservas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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    Os técnicos piores avaliados

    Na outra ponta da lista, Sebastián Beccacece, técnico do Equador, terminou na última colocação. A publicação criticou as combinações de cores utilizadas pelo treinador e classificou uma de suas camisetas como uma "aberração".

    Rudi Garcia, comandante da Bélgica, ficou em 48º lugar. O francês foi alvo de críticas por usar terno e gravata em uma das partidas mais quentes da competição, sendo comparado a um aluno que esqueceu o uniforme de educação física.

    Julian Nagelsmann, da Alemanha, também apareceu entre os últimos colocados. O site criticou uma camisa polo usada pelo treinador na estreia contra Curaçao, lembrando que ele trocou a peça por uma camiseta azul-marinho durante o intervalo da partida.

    Já o técnico da Coreia do Sul ficou na 37ª posição. A combinação entre azul-marinho, verde-oliva e branco foi considerada sem personalidade e inadequada pela publicação.

    Confira a lista completa:

      1.
    1. Gustavo Alfaro (Paraguai)
      2. 2.
    2. Carlos Queiroz (Gana)
      3. 3.
    3. Javier Aguirre (México)
      4. 4.
    4. Didier Deschamps (França)
      5. 5.
    5. Luis de la Fuente (Espanha)
      6. 6.
    6. Thomas Christiansen (Panamá)
      7. 7.
    7. Fabio Cannavaro (Uzbequistão)
      8. 8.
    8. Sébastien Desabre (República Democrática do Dongo)
      9. 9.
    9. Graham Arnold (Iraque)
      10. 10.
    10. Darren Bazeley (Nova Zelândia)
      11. 11.
    11. Murat Yakin (Suíça)
      12. 12.
    12. Jesse Marsch (Canadá)
      13. 13.
    13. Carlo Ancelotti (Brasil)
      14. 14.
    14. Mauricio Pochettino (Estados Unidos)
      15. 15.
    15. Ralf Rangnick (Áustria)
      16. 16.
    16. Hajime Moriyasu (Japão)
      17. 17.
    17. Pape Thiaw (Senegal)
      18. 18.
    18. Thomas Tuchel (Inglaterra)
      19. 19.
    19. Graham Potter (Suécia)
      20. 20.
    20. Emerse Faé (Costa do Marfim)
      21. 21.
    21. Stale Solbakken (Noruega)
      22. 22.
    22. Néstor Lorenzo (Colômbia)
      23. 23.
    23. Mohamed Ouahbi (Marrocos)
      24. 24.
    24. Amir Ghalenoei (Irã)
      25. 25.
    25. Jamal Sellami (Jordânia)
      26. 26.
    26. Lionel Scaloni (Argentina)
      27. 27.
    27. Dick Advocaat (Curaçao)
      28. 28.
    28. Hervé Renard (Tunísia)
      29. 29.
    29. Tony Popovic (Austrália)
      30. 30.
    30. Vincenzo Montella (Turquia)
      31. 31.
    31. Steve Clarke (Escócia)
      32. 32.
    32. Sabri Lamouchi (Tunísia)
      33. 33.
    33. Julen Lopetegui (Catar)
      34. 34.
    34. Miroslav Koubek (República Tcheca)
      35. 35.
    35. Roberto Martínez (Portugal)
      36. 36.
    36. Vladimir Petković (Argélia)
      37. 37.
    37. Hong Myung-bo (Coreia do Sul)
      38. 38.
    38. Hossam Hassan (Egito)
      39. 39.
    39. Ronald Koeman (Holanda)
      40. 40.
    40. Sergej Barbarez (Bósnia e Herzegovina)
      41. 41.
    41. Marcelo Bielsa (Uruguai)
      42. 42.
    42. Zlatko Dalić (Croácia)
      43. 43.
    43. Hugo Broos (África do Sul)
      44. 44.
    44. Bubista (Cabo Verde)
      45. 45.
    45. Sébastien Migné (Haiti)
      46. 46.
    46. Georgios Donis (Arábia Saudita)
      47. 47.
    47. Julian Nagelsmann (Alemanha)
      48. 48.
    48. Rudi Garcia (Bélgica)
      49. 49.
    49. Sebastián Beccacece (Equador)

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