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Brasil em primeiro: veja como ficou o Grupo C da Copa do Mundo

Canarinho terminou a fase de grupos com duas vitórias e um empate

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:11
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O atacante brasileiro Vinicius Junior comemora com a mão na cabeça após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Escócia e Brasil, no Miami Stadium, em Miami Gardens.
Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 e garantiu a classificação às fases eliminatórias da Copa do Mundo na liderança do Grupo C. Na outra partida da chave, o Marrocos derrotou o Haiti por 4 a 2 e também assegurou a vaga na próxima fase. As campanhas na etapa inicial do torneio confirmaram o favoritismo de brasileiros e marroquinos, que avançaram aos 16 avos de final após dominarem a disputa no grupo. Já a Escócia segue viva na briga por uma vaga como uma das melhores terceiras colocadas e ainda mantém chances de classificação.

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    Escócia x Brasil

    O Brasil liderou as ações no primeiro tempo, em Miami, com grande atuação de Vini Jr. Impondo o jogo, a Seleção abriu o placar logo aos sete minutos após pressionar a saída de bola da Escócia. Após desarme de Rayan, Vini Jr finalizou para o fundo da rede. Pouco depois, o atacante voltou a roubar a bola ao pressionar a defesa adversária e ampliou a vantagem brasileira. O jogador do Real Madrid, inclusive, poderia ter saído de campo com um hat-trick. No entanto, o árbitro, com o auxílio do VAR, anulou o terceiro gol por uma falta no início da jogada, em um lance que dividiu opiniões.

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    Vini Jr ergue as duas mãos, de punho fechado, comemorando gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Vini Jr comemora gol em Brasil x Escócia, partida válida pelo Grupo C da Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

    A Canarinho voltou do intervalo no mesmo ritmo e, com Matheus Cunha, chegou ao terceiro gol. A vitória contou com a participação de Neymar, que estreou nesta Copa do Mundo. O camisa 10, entretanto, teve uma atuação apagada.

    Escócia ainda tem chance de se classificar

    Com a classificação dos oito melhores terceiros colocados, a Escócia ainda mantém chances de avançar na Copa do Mundo. Neste momento, a seleção ocupa a sexta melhor campanha entre os terceiros colocados. No entanto, como outras equipes ainda entrarão em campo, os escoceses podem acabar sendo ultrapassados e ficando fora da zona de classificação.

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    Haiti x Marrocos

    Em um primeiro tempo eletrizante em Atlanta, Haiti e Marrocos foram para o intervalo com o 2 a 2 no placar. Joseph abriu o placar para os haitianos logo aos nove minutos, após boa jogada de Duverne pela direita, mas Hakimi deixou tudo igual aos 38', ao aproveitar rebote de Placide. Pouco depois, Isidor recolocou o Haiti em vantagem com um golaço de fora da área. A resposta marroquina foi imediata, com Saibari empatando novamente após cruzamento de Hakimi. Nos acréscimos, Brahim Díaz ainda teve a chance da virada, mas desperdiçou a oportunidade.

    Jogadores de Marrocos Haiti, seleções no grupo do Brasil, em dividida
    Jogadores de haiti e Marrocos dividem bola em partida da Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

    Em um segundo tempo mais controlado, o Marrocos pressionou o Haiti em busca da virada e conseguiu transformar o domínio em gols. Após grande defesa de Placide em finalização de El Khannouss, Rahimi marcou aos 32 minutos ao aproveitar uma sobra na área. Já aos 43, o atacante brigou pela bola na linha de fundo e serviu Yassine, que completou para as redes e fechou a vitória marroquina por 4 a 2.

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    PosiçãoEquipePtsVEDGMGCSG

    1°

    Brasil

    7

    2

    1

    0

    7

    1

    6

    2°

    Marrocos

    7

    2

    1

    0

    6

    3

    3

    3°

    Escócia

    3

    1

    0

    2

    1

    4

    -3

    4°

    Haiti

    0

    0

    0

    3

    2

    8

    -6

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