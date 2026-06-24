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Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols

Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 17:47
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Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia
Kerem Akturkoglu arrisca chute para a Turquia no jogo contra o Paraguai (Foto: Dean Mouhtaropoulos / AFP)

Eliminada da Copa do Mundo de 2026 sem ter marcado gol algum até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

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    No primeiro jogo, a seleção turca "amassou", mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início, o mais rápido deste Mundial, foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

    Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

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    Vincenzo Montella, técnico da Turquia, abre os braços
    Vincenzo Montella, técnico da Turquia, abre os braços durante jogo da Copa do Mundo contra a Austrália (Foto: Stu Forster / AFP)

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    Brasil está entre os mais eficientes

    O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

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    Ranking de finalizações da Copa do Mundo

    SeleçãoFinalizaçõesChutes certosGols

    Turquia

    62

    12

    0

    Espanha

    49

    15

    4

    Canadá

    46

    15

    7

    Uruguai

    44

    12

    3

    Alemanha

    42

    19

    9

    Inglaterra

    41

    14

    4

    Suíça

    39

    14

    5

    Equador

    39

    16

    0

    Bélgica

    38

    11

    1

    Colômbia

    35

    13

    4

    Egito

    33

    10

    4

    França

    30

    13

    6

    Suécia

    29

    15

    6

    EUA

    26

    8

    6

    Marrocos

    26

    5

    2

    Nova Zelândia

    25

    13

    3

    Noruega

    24

    12

    7

    Portugal

    24

    10

    6

    México

    24

    8

    3

    Coreia do Sul

    24

    8

    2

    Irã

    24

    7

    2

    Argélia

    24

    9

    2

    Costa do Marfim

    24

    6

    2

    Argentina

    22

    11

    5

    Senegal

    22

    6

    3

    Haiti

    22

    5

    0

    Tchéquia

    21

    7

    2

    Holanda

    20

    13

    7

    África do Sul

    20

    6

    1

    Japão

    19

    6

    6

    Brasil

    19

    9

    4

    Jordânia

    19

    8

    2

    Panamá

    19

    5

    0

    Curaçao

    18

    5

    1

    Cabo Verde

    18

    5

    2

    Áustria

    16

    5

    3

    Croácia

    16

    7

    3

    Paraguai

    16

    3

    2

    RD do Congo

    15

    3

    1

    Uzbequistão

    15

    4

    1

    Escócia

    15

    2

    1

    Iraque

    15

    1

    1

    Austrália

    14

    6

    2

    Bósnia e Herzegovina

    13

    6

    2

    Arábia Saudita

    10

    5

    1

    Gana

    9

    2

    1

    Tunísia

    8

    2

    1

    Catar

    8

    3

    1

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