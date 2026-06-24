Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas

Eliminada da Copa do Mundo de 2026 sem ter marcado gol algum até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.

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No primeiro jogo, a seleção turca "amassou", mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início, o mais rápido deste Mundial, foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.

Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.

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Vincenzo Montella, técnico da Turquia, abre os braços durante jogo da Copa do Mundo contra a Austrália (Foto: Stu Forster / AFP)

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Brasil está entre os mais eficientes

O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.

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Ranking de finalizações da Copa do Mundo