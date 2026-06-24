Seleção que mais finalizou nesta Copa do Mundo ainda não marcou gols
Equipe já eliminada tem ineficiência assustadora ao fim de duas rodadas
Eliminada da Copa do Mundo de 2026 sem ter marcado gol algum até o momento, a Turquia é a seleção que mais finalizou ao fim de duas rodadas: 62 chutes. A vantagem para a segunda colocada, a Espanha, é de 13 finalizações.
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No primeiro jogo, a seleção turca "amassou", mas o goleiro Patrick Beach teve grande atuação e garantiu a vitória por 2 a 0 da Austrália. Na segunda partida, mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, os turcos tiveram muitas dificuldades em acertar o alvo. Assim, o gol do Paraguai logo no início, o mais rápido deste Mundial, foi suficiente para o triunfo por 1 a 0.
Os números mostram que a Turquia teve a bola, passou boa parte dos jogos no campo de ataque, mas não conseguiu ser criativa. Dos 62 chutes, apenas 12 acertaram o alvo e 32 foram de fora da área. A ineficiência da equipe comandada por Vincenzo Montella contrasta com a eficiência de países como o Japão, que precisou de 19 finalizações para marcar seis gols.
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Brasil está entre os mais eficientes
O torcedor brasileiro pode olhar o desempenho da Seleção pelo copo meio cheio ou meio vazio. O time de Carlo Ancelotti finalizou apenas 19 vezes em duas partidas, menos do que outros 28 países. Ainda assim, marcou quatro gols. Se a média de praticamente um gol a cada cinco chutes for mantida ao longo do torneio, pode ser um diferencial para o Brasil.
Ranking de finalizações da Copa do Mundo
|Seleção
|Finalizações
|Chutes certos
|Gols
Turquia
62
12
0
Espanha
49
15
4
Canadá
46
15
7
Uruguai
44
12
3
Alemanha
42
19
9
Inglaterra
41
14
4
Suíça
39
14
5
Equador
39
16
0
Bélgica
38
11
1
Colômbia
35
13
4
Egito
33
10
4
França
30
13
6
Suécia
29
15
6
EUA
26
8
6
Marrocos
26
5
2
Nova Zelândia
25
13
3
Noruega
24
12
7
Portugal
24
10
6
México
24
8
3
Coreia do Sul
24
8
2
Irã
24
7
2
Argélia
24
9
2
Costa do Marfim
24
6
2
Argentina
22
11
5
Senegal
22
6
3
Haiti
22
5
0
Tchéquia
21
7
2
Holanda
20
13
7
África do Sul
20
6
1
Japão
19
6
6
Brasil
19
9
4
Jordânia
19
8
2
Panamá
19
5
0
Curaçao
18
5
1
Cabo Verde
18
5
2
Áustria
16
5
3
Croácia
16
7
3
Paraguai
16
3
2
RD do Congo
15
3
1
Uzbequistão
15
4
1
Escócia
15
2
1
Iraque
15
1
1
Austrália
14
6
2
Bósnia e Herzegovina
13
6
2
Arábia Saudita
10
5
1
Gana
9
2
1
Tunísia
8
2
1
Catar
8
3
1
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