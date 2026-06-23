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Gol de Senegal pode 'ajudar' Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mata

Possíveis adversários do Brasil nas oitavas, França e Noruega se enfrentam sexta-feira

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 09:53
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Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega
Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

O gol marcado pelo Senegal nos acréscimos da derrota por 3 a 2 para a Noruega alterou a liderança do Grupo I e pode influenciar diretamente o caminho do Brasil na fase eliminatória.

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    A equipe norueguesa chegou a abrir vantagem e confirmou a segunda vitória na competição com dois gols de Haaland, que voltou a assumir a artilharia do Mundial. No entanto, o gol sofrido nos instantes finais teve um peso além do placar: a Noruega perdeu a liderança da chave no critério de saldo de gols.

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    Com a vitória por 3 a 0 sobre o Iraque, a França terminou a rodada com saldo positivo de cinco gols, contra quatro dos noruegueses. Assim, os atuais campeões mundiais assumiram a primeira colocação do grupo, embora ambas as seleções já tenham garantido vaga nas oitavas de final com 100% de aproveitamento.

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    França x Senegal pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Senegal foi superado pela França na estreia da Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    A mudança pode ter reflexos importantes para o Brasil. Caso a Seleção confirme a liderança do Grupo C, enfrentará nas oitavas o segundo colocado do Grupo I. Neste cenário, a França, apontada como uma das principais candidatas ao título, precisaria perder a liderança para cruzar o caminho brasileiro logo no primeiro mata-mata.

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    Agora, os franceses dependem apenas de um empate diante da Noruega, na última rodada, para assegurar a ponta da tabela e ficar em um lado diferente da chave em relação ao Brasil.

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