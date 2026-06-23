Quem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aqui O contraste entre a alegria e a tristeza das nações

A fase inédita de 16 avos de final da Copa do Mundo já conta com seis seleções garantidas de forma antecipada. O carimbo mais recente veio da Noruega que, graças a uma atuação brilhante do craque Erling Haaland diante de Senegal, assegurou sua vaga no Grupo I. Ao todo, o torneio começa a desenhar sua fase decisiva à medida que os favoritos confirmam a soberania em campo.

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Abaixo, veja o panorama atualizado de quem avança e de quem se despede precocemente do Mundial:

Classificados

México (Líder do Grupo A )

(Líder do ) Estados Unidos (Líder do Grupo D )

(Líder do ) Alemanha (Líder do Grupo E )

(Líder do ) França (Líder do Grupo I )

(Líder do ) Noruega ( Grupo I )

( ) Argentina (Líder do Grupo J)

Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Eliminados

Haiti ( Grupo C )

( ) Turquia ( Grupo D )

( ) Tunísia ( Grupo F )

( ) Senegal ( Grupo I )

( ) Iraque ( Grupo I )

( ) Jordânia (Grupo J)

A frustração do zagueiro tunisiano Montassar Talbi após a goleada (4 a 0) para o Japão. (Foto:Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Quem será o próximo? Inglaterra e Colômbia jogam pela vaga ainda hoje

A lista de classificados ganhará novos integrantes nos próximos dias, com o desfecho das demais chaves. Contudo, o sétimo país confirmado pode ser conhecido em poucas horas.

A Inglaterra, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, alcança a classificação antecipada se vencer a seleção de Gana. O confronto ocorre no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA), às 17h. Após a estreia com autoridade diante da Croácia, o esquadrão inglês depende apenas de suas próprias forças para entrar no seleto grupo dos classificados ainda na segunda rodada.

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Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Mais tarde, às 23h, a bola rola para Colômbia e RD Congo no Estádio Akron, em Guadalajara (México). Os colombianos entram em campo com chances reais de deixar o gramado com a vaga assegurada. Para isso, a equipe sul-americana busca uma vitória consistente diante dos africanos para carimbar o passaporte rumo aos mata-matas.

Inglaterra x Gana

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