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Quem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aqui

O contraste entre a alegria e a tristeza das nações

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 10:17
Atualizado há 0 minutos
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Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

A fase inédita de 16 avos de final da Copa do Mundo já conta com seis seleções garantidas de forma antecipada. O carimbo mais recente veio da Noruega que, graças a uma atuação brilhante do craque Erling Haaland diante de Senegal, assegurou sua vaga no Grupo I. Ao todo, o torneio começa a desenhar sua fase decisiva à medida que os favoritos confirmam a soberania em campo.

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    • Abaixo, veja o panorama atualizado de quem avança e de quem se despede precocemente do Mundial:

    Classificados

    • México (Líder do Grupo A)
    • Estados Unidos (Líder do Grupo D)
    • Alemanha (Líder do Grupo E)
    • França (Líder do Grupo I)
    • Noruega (Grupo I)
    • Argentina (Líder do Grupo J)
    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Eliminados

    • Haiti (Grupo C)
    • Turquia (Grupo D)
    • Tunísia (Grupo F)
    • Senegal (Grupo I)
    • Iraque (Grupo I)
    • Jordânia (Grupo J)
    A frustração do zagueiro tunisiano Montassar Talbi após a goleada (4 a 0) para o Japão. (Foto:Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    A frustração do zagueiro tunisiano Montassar Talbi após a goleada (4 a 0) para o Japão. (Foto:Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Quem será o próximo? Inglaterra e Colômbia jogam pela vaga ainda hoje

    A lista de classificados ganhará novos integrantes nos próximos dias, com o desfecho das demais chaves. Contudo, o sétimo país confirmado pode ser conhecido em poucas horas.

    A Inglaterra, sob o comando do técnico alemão Thomas Tuchel, alcança a classificação antecipada se vencer a seleção de Gana. O confronto ocorre no Gillette Stadium, em Foxborough (EUA), às 17h. Após a estreia com autoridade diante da Croácia, o esquadrão inglês depende apenas de suas próprias forças para entrar no seleto grupo dos classificados ainda na segunda rodada.

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    Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Mais tarde, às 23h, a bola rola para Colômbia e RD Congo no Estádio Akron, em Guadalajara (México). Os colombianos entram em campo com chances reais de deixar o gramado com a vaga assegurada. Para isso, a equipe sul-americana busca uma vitória consistente diante dos africanos para carimbar o passaporte rumo aos mata-matas.

    Inglaterra x Gana
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