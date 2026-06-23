Haaland 'ignora' França e minimiza duelo com Mbappé na Copa do Mundo Após garantir classificação antecipada, atacante joga favoritismo para o rival

Após fazer dois gols no confronto contra Senegal, que selou a classificação da Noruega para a fase de mata-mata da Copa do Mundo, Erling Haaland jogou o favoritismo para a França no confronto que fecha o Grupo I. Haaland se tornou o maior marcador da Noruega em Copas do Mundo com 4 gols em 2 jogos. Ele ultrapassou Kjetil Rekdal, que marcou 2 gols em Copas do Mundo.

Erling Haaland precisou de apenas dois jogos para se tornar o maior artilheiro da Noruega em Copas do Mundo. Com os dois gols contra Senegal, na vitória por 3 a 2, e os dois contra o Iraque na primeira rodada, Haaland soma um desempenho incrível. Ele balançou as redes adversárias 59 vezes em 52 jogos e ultrapassou Kjetil Rekdal, que marcou um gol em cada Mundial que disputou: Estados Unidos em 1994 e França em 1998.

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A Noruega garantiu classificação para a fase seguinte e o atacante aproveitou para aliviar a pressão do confronto diante da França, partida que decidirá o líder do Grupo I.

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Em declarações à Fox Sports, o norueguês de 25 anos foi taxativo: "Honestamente, não me importo muito com esse jogo agora. Estamos classificados. Conseguimos passar, o que é incrível, por isso esse jogo não me interessa".

Haaland não parou por aí e fez questão de reforçar o favoritismo francês não só no confronto contra a Noruega, mas também para conquistar o título da Copa do Mundo. "Eles provavelmente vão ganhar o jogo contra nós e o torneio", analisou.

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Com os dois gols marcados, o centroavante do Manchester City igualou Kylian Mbappé na lista de artilheiros da Copa, com quatro gols, atrás apenas de Lionel Messi, que tem cinco. Apesar dos bons números, Haaland insiste que as estatísticas individuais não são o seu foco.

"Faço parte de algo especial, a Noruega faz parte de algo especial. Tenho um orgulho imenso em ser norueguês", afirmou em entrevista pós-jogo. Ao receber o prêmio de melhor da partida, mostrou humildade: "Não sei, acho que é a minha especialidade. Sou bom em marcar gols, apenas isso, não sei exatamente o que faço, tenho sorte, mas sou bom nisso."

Questionado sobre a possibilidade da Noruega sonhar com o título mundial, Haaland preferiu manter os pés no chão. "Esqueçamos completamente a ideia de vencer o Campeonato do Mundo. Sejamos realistas e felizes hoje, todos os noruegueses do mundo inteiro", concluiu.

Técnico da Noruega elogia Haaland e pensa em poupar diante da França

O treinador norueguês, Stale Solbakken, fez questão de elogiar Haaland na entrevista coletiva após a vitória diante de Senegal. "Ele é o melhor atacante, não joga pela França ou Argentina, marca pela Noruega. Já marcou quatro gols em dois jogos", afirmou o treinador.

"É mais fácil ganhar prêmios quando se joga pela França ou Argentina, mas vamos tentar dar ao Haaland mais jogos e mais apoio nas próximas partidas. Ele está entusiasmado e estou muito feliz por ele poder marcar no maior palco", acrescentou Solbakken.

Haaland e Stale Solbakken comandaram a remada dos jogadores da Noruega após a vitória sobre Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Na linha de gestão de esforço, o treinador anunciou que deve poupar jogadores no confronto com a França. "Haverá algumas mudanças contra a França. Não é que não queiramos vencer, mas o intervalo entre os dois jogos é muito curto. Tendo em conta nossa condição física no final do jogo de hoje, temos de dar oportunidade a outros atletas. Cinco, seis ou até sete deles tiveram cãibras no final da partida", finalizou.

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