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Inglaterra e Gana duelam na Copa do Mundo 15 anos após único confronto

Seleções se enfrentaram apenas uma vez na história, em amistoso realizado em Wembley

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 06:00
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A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)
A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)

Inglaterra e Gana vão se enfrentar, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, no Gillette Stadium, em Boston (EUA). Esse será o segundo duelo entre as seleções na história, com o primeiro sendo realizado no dia 29 de março 2011, em amistoso realizado em Wembley, com empate heróico dos ganeses.

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    Como estavam Inglaterra e Gana em 2011?

    Após campanha ruim na Copa do Mundo de 2010, a Inglaterra vinha de cinco vitórias em sete jogos, sendo três nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2012, sendo a última naquela mesma Data Fifa, contra País de Gales, por 2 a 0. Comandados pelo italiano Fabio Capello, a seleção inglesa não contava com os principais jogadores no amistoso, como Frank Lampard, John Terry e Wayne Rooney, que estavam no duelo contra os galeses.

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    Com um time alternativo, a Inglaterra foi a campo com: Joe Hart; Glen Johnson, Gary Cahill, Phil Jagielka e Leighton Baines; James Milner, Gareth Barry e Jack Wilshere; Stewart Downing, Andy Carroll e Ashley Young.

    Fabio Capello foi técnico do Real Madrid nos anos 2000 (Foto: AFP)
    Fabio Capello foi técnico da Inglaterra entre 2007 e 2012 (Foto: AFP)

    Do outro lado, Gana fez uma grande campanha na Copa do Mundo de 2010, na qual ficou perto de se tornar a primeira seleção africana a alcançar as semifinais do Mundial. Porém, em jogo emocionante contra o Uruguai, os ganeses foram eliminados nas quartas de final nos pênaltis. Após a derrota traumática na África do Sul, a seleção de Gana mudou o comando técnico, com a saída de Milovan Rajevac e a chegada de Goran Stevanovic, e vivia momento estável, com três vitórias em cinco jogos.

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    Mesmo após ter enfrentado o Congo pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações dois dias antes, a seleção ganesa foi para o duelo em Wembley com o time principal: Richard Kingson; John Paintsil, Isaac Vorsah, John Mensah e Lee Addy; Dominc Adiyiah, Anthony Annan e Emmanuel Agyemang-Badu; Kwadwo Asamoah, Sulley Muntari e Asamoah Gyan.

    Asamoah Gyan - Gana (Foto: Mladen Antonov/ AFP)
    Asamoah Gyan - Gana (Foto: Mladen Antonov/ AFP)

    Como foi o jogo?

    A Inglaterra teve as melhores chances, sendo a mais clara com Ashley Young, que perdeu gol sem goleiro na pequena área após cruzamento de Downing. Do outro lado, Gana também teve chances, mas pararam em grandes defesas de Joe Hart.

    Antes do intervalo, em belo lançamento de Ashley Young, Stewart Downing apareceu na área e rolou para trás. De primeira, Andy Carroll bateu cruzado e abriu o placar em Wembley, sendo o seu primeriro pela seleção inglesa.

    No segundo tempo, a Inglaterra até criou chances com Ashley Young e James Milner, mas foi Gana que balançou a rede. Já nos 45 minutos, Asamoah Gyan fez grande jogada individual e bateu colocado da entrada da área para superar Hart e igualar o placar, que deu números finais a partida.

    Novo encontro, novos protagonistas

    Quinze anos depois, Inglaterra e Gana se reencontram, desta vez na Copa do Mundo. Dos jogadores que estavam em Wembley, nenhum deles estarão em Boston. Desde aquele amistoso, as seleções tiveram campanhas frustradas nas principais competições, com eliminações na fase de grupos da Copa do Mundo e vice-campeonatos nas competições continentais, sendo duas dos ingleses e uma dos ganeses.

    Agora, o cenário é diferente. No lado da Inglaterra, saíram Andy Carroll e James Milner, entraram Harry Kane e Jude Bellingham. Em Gana, Antonie Semenyo busca, quem sabe, uma campanha melhor que foi feita em 2010. O duelo vale a liderança do Grupo L e pode sacramentar a classificação de uma das seleções ao mata-mata.

    A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)
    A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)

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