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Kane joga? Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo

Seleção inglesa encara os ganeses, às 17h, em Boston

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 15:50
Atualizado há 1 minutos
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Harry Kane, de branco, comemora gol sobre a Croácia na Copa do Mundo de 2026
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Para o duelo, o treinador Thomas Tuchel fez duas mudanças do time que derrotou a Croácia por 4 a 2 na estreia do Mundial, mas com Harry Kane mantido entre os titulares.

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  • A Inglaterra, de Harry Kane, irá encarar Gana, de Antonie Semenyo, pela Copa do Mundo de 2026 (Fotos: PAUL ELLIS / AFP e DARRIAN TRAYNOR / AFP)

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    As únicas mudanças no time titular foram as entradas de Marc Guéhi e Djed Spence. Os defensores substituem John Stones e Nico O'Reilly.

    Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo

    Titulares

    Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Noni Madueke e Anthony Gordon; Harry Kane.

    Reservas

    Dean Henderson, James Trafford, Jarell Quansah, Dan Burn, John Stones, Nico O'Reilly, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Ollie Watkins e Ivan Toney.

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    Como chegam Inglaterra e Gana para o jogo?

    Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a Inglaterra protagonizou um dos melhores jogos desta Copa do MundoHarry Kane brilhou com dois gols, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford fizeram um cada para completar o triunfo dos ingleses, que lideram o Grupo L com um gol a mais no saldo em relação ao próximo adversário.

    A única alteração no English Team acontecerá no banco de reservas. O zagueiro Trevoh Chalobah foi convocado às pressas para substituir o lateral-direito Tino Livramento, cortado por uma lesão muscular. O time titular da estreia deve ser mantido por Thomas Tuchel.

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    Harry Kane, com a camisa branca da Inglaterra, na partida de estreia da Copa do Mundo contra a Croácia
    Harry Kane marcou dois gols diante Croácia, na partida de estreia da Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Já a seleção de Gana, que venceu o Panamá por 1 a 0 com gol nos últimos minutos de Yirenkyi, tenta superar o favoritismo dos campeões mundiais de 1966 para somar mais três pontos.

    Para o confronto que marca a disputa pela liderança da chave, o técnico Carlos Queiroz não contará com o goleiro Lawrence Ati-Zigi, que saiu de campo no intervalo do último jogo com fortes dores na região da virilha. Ele será substituído por Benjamin Asare, que defendeu a meta ganesa na segunda etapa da vitória sobre o Panamá.

    Jogadores de Gana, de amarelo, comemoram gol contra o Panamá na Copa do Mundo de 2026
    Gana venceu o Panamá por 1 a 0, pelo Grupo L da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Tudo sobre Inglaterra x Gana: onde assistir, horário, escalações e local

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 Gana
    Copa do Mundo 2026 – Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
    📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, ge tv, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay
    🟨 Árbitro: Saíd Martínez (HON)
    🚩 Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)
    🖥️ VAR: Armando Villarreal (EUA)

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