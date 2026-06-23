Kane joga? Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo
Seleção inglesa encara os ganeses, às 17h, em Boston
Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston (EUA), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Para o duelo, o treinador Thomas Tuchel fez duas mudanças do time que derrotou a Croácia por 4 a 2 na estreia do Mundial, mas com Harry Kane mantido entre os titulares.
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As únicas mudanças no time titular foram as entradas de Marc Guéhi e Djed Spence. Os defensores substituem John Stones e Nico O'Reilly.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar Gana na Copa do Mundo
The #ThreeLions make two changes for our game against Ghana 📋 pic.twitter.com/pNOtNzOxIo— England (@England) June 23, 2026
Titulares
Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Djed Spence; Elliott Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Noni Madueke e Anthony Gordon; Harry Kane.
Reservas
Dean Henderson, James Trafford, Jarell Quansah, Dan Burn, John Stones, Nico O'Reilly, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Ollie Watkins e Ivan Toney.
Como chegam Inglaterra e Gana para o jogo?
Na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, a Inglaterra protagonizou um dos melhores jogos desta Copa do Mundo. Harry Kane brilhou com dois gols, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford fizeram um cada para completar o triunfo dos ingleses, que lideram o Grupo L com um gol a mais no saldo em relação ao próximo adversário.
A única alteração no English Team acontecerá no banco de reservas. O zagueiro Trevoh Chalobah foi convocado às pressas para substituir o lateral-direito Tino Livramento, cortado por uma lesão muscular. O time titular da estreia deve ser mantido por Thomas Tuchel.
Já a seleção de Gana, que venceu o Panamá por 1 a 0 com gol nos últimos minutos de Yirenkyi, tenta superar o favoritismo dos campeões mundiais de 1966 para somar mais três pontos.
Para o confronto que marca a disputa pela liderança da chave, o técnico Carlos Queiroz não contará com o goleiro Lawrence Ati-Zigi, que saiu de campo no intervalo do último jogo com fortes dores na região da virilha. Ele será substituído por Benjamin Asare, que defendeu a meta ganesa na segunda etapa da vitória sobre o Panamá.
Tudo sobre Inglaterra x Gana: onde assistir, horário, escalações e local
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Gana
Copa do Mundo 2026 – Grupo L
📆 Data e horário: terça-feira, 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Gilette Stadium, Boston (EUA)
👁️ Onde assistir: TV Globo, SBT, ge tv, Sportv, NSports, CazéTV e Globoplay
🟨 Árbitro: Saíd Martínez (HON)
🚩 Assistentes: Walter López (HON) e Christian Ramírez (HON)
🖥️ VAR: Armando Villarreal (EUA)
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