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Bastidores: Portugal encerra preparação para a Copa; veja vídeo

Bastidores de último compromisso de Portugal antes da Copa contou com grande festa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/06/2026 13:42
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Pedro Neto Portugal
Portugal se despediu em clima de festa (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Portugal encerrou sua preparação para a Copa do Mundo e já está nos Estados Unidos para iniciar oficialmente sua caminhada em busca do título. A equipe comandada por Roberto Martínez desembarcou na Flórida, onde ficará concentrada antes dos primeiros compromissos no torneio.

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    • A estreia da seleção portuguesa está marcada para a próxima quarta-feira, quando enfrentará a RD Congo. Antes da viagem, Portugal realizou seu último compromisso em território nacional em um amistoso contra a Nigéria, utilizado pela comissão técnica para os ajustes finais da equipe antes do início da competição.

    A despedida dos torcedores portugueses aconteceu em clima de festa. A partida foi disputada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, que recebeu um grande público para acompanhar o último teste da seleção antes da Copa do Mundo. Nas arquibancadas, bandeiras, cantos e homenagens deram o tom da noite, demonstrando a expectativa dos portugueses para o início do torneio.

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    Os jogadores retribuíram o carinho da torcida durante toda a programação. Após o apito final, o elenco permaneceu no gramado para agradecer o apoio recebido, sendo aplaudido pelos presentes. O time embarcou na sexta-feira (12), também sob forte apoio da torcida.

    portugal seleção
    Portugal encarou a Nigéria e fechou preparação para Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    ➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

    Veja como foram os bastidores da despedida de Portugal:

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      1.
    1. Portugal x RD Congo - 17 de junho, às 14h
      2. 2.
    2. Portugal x Uzbequistão - 23 de junho, às 14h
      3. 3.
    3. Colômbia x Portugal - 27 de junho, às 20h30

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