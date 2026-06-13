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Portugal desembarca nos Estados Unidos; veja como foi

Portugal foi a última seleção a chegar nos EUA

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/06/2026 10:47
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seleção portugal
Portugal chegou nesta sexta-feira (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. Agora, as 48 seleções já estão em suas respectivas sedes para a disputa da Copa do Mundo. A seleção portuguesa ficará na Flórida. Seguindo o protocolo da Fifa, as equipes devem estar no país-sede até cinco dias antes da estreia.

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    • Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.

    A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.

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    — Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.

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    seleção portugal
    Seleção portuguesa chegou na sexta-feira (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Veja a chegada da seleção

    Jogos de Portugal na Copa (Grupo K):

    1. Portugal x RD Congo - 17 de junho, às 14h
    2. Portugal x Uzbequistão - 23 de junho, às 14h
    3. Colômbia x Portugal - 27 de junho, às 20h30
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