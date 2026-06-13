Portugal desembarca nos Estados Unidos; veja como foi
Portugal foi a última seleção a chegar nos EUA
Portugal finalmente desembarcou nos Estados Unidos. Agora, as 48 seleções já estão em suas respectivas sedes para a disputa da Copa do Mundo. A seleção portuguesa ficará na Flórida. Seguindo o protocolo da Fifa, as equipes devem estar no país-sede até cinco dias antes da estreia.
Portugal treinará no CT Gardens North County District Park, localizado na cidade de Palm Beach Gardens. A delegação deixou Portugal completa, incluindo craques como Cristiano Ronaldo. Na chegada à Flórida, os jogadores apareceram vestidos com peças da nova coleção de alfaiataria da seleção.
A seleção portuguesa estreia na quarta-feira, dia 17, contra a RD Congo, que foi a penúltima equipe a chegar aos Estados Unidos e está hospedada no Texas. Na chegada, Roberto Martínez, técnico de Portugal, concedeu entrevista aos jornalistas presentes. O treinador destacou a recepção recebida pela equipe e o apoio da torcida portuguesa.
— Treinamos em Portugal e realizamos sessões abertas ao público. Depois, visitamos o primeiro-ministro, que foi muito simpático e solidário. Tivemos uma despedida maravilhosa e sentimos todo o carinho do povo português.
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Veja a chegada da seleção
Jogos de Portugal na Copa (Grupo K):
- Portugal x RD Congo - 17 de junho, às 14h
- Portugal x Uzbequistão - 23 de junho, às 14h
- Colômbia x Portugal - 27 de junho, às 20h30
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