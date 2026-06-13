Como Pedro Neto pode ajudar Portugal no sistema de Roberto Martínez? Jogador encaixa no molde de trabalho de Martínez

Último compromisso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Neste contexto, Pedro Neto surge como um nome importante para o ataque de Martínez.

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Em um grupo com Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Francisco Conceição, João Félix e Gonçalo Ramos, a concorrência existe. Porém, algumas características do perfil tático de Pedro Neto chamam atenção.

Nos 25 jogos disputados com a seleção portuguesa (16 como titular), Pedro Neto acumula 3 gols e 4 assistências, com uma participação direta em gol a cada 194 minutos. Os levantamentos são do Sofascore.

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Com média de 1,1 passes decisivos por jogo e 1,1 dribles certos (com 46% de aproveitamento), ele é o jogador que a seleção aciona quando precisa sair da pressão adversária pela velocidade, e não pela posse de bola, como acontece com outros nomes do elenco. Em uma formação na qual jogadores como Vitinha, por exemplo, organizam as jogadas, Pedro Neto ajuda a desestabilizar a defesa adversária, algo que ficou bastante evidente no jogo contra a Nigéria.

Na Premier League 2025/26, temporada disputada pelo Chelsea, os números individuais também chamam atenção. Foram 5 gols e 6 assistências em 29 jogos, com média de 0,21 gols por 90 minutos.

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Pedro Neto pode ser peça importante na seleção portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Qual o diferencial de Pedro Neto na seleção portuguesa?

Roberto Martínez costuma trabalhar com duas formações: o 4-3-3 e o 3-4-3. Pedro Neto surge como uma peça com características mais posicionais. Ou seja, quando a equipe pressiona alto e o adversário tenta sair jogando, ele ajuda a forçar o erro do oponente e criar espaço para a marcação. Canhoto, Pedro Neto atua preferencialmente pela direita.

Neste contexto, pode surgir como uma arma importante para a seleção portuguesa. O jogador aparece como alguém capaz de dar velocidade pelas pontas e abrir espaços na defesa adversária.

Quando será a estreia de Portugal na Copa?

Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.