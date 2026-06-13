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Como Pedro Neto pode ajudar Portugal no sistema de Roberto Martínez?

Jogador encaixa no molde de trabalho de Martínez

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/06/2026 08:10
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Pedro Neto Portugal
Pedro Neto se destaca por características únicas (Foto: Filipe Amorim / AFP)

Último compromisso da seleção antes da estreia na Copa do Mundo. Neste contexto, Pedro Neto surge como um nome importante para o ataque de Martínez.

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    • Em um grupo com Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Francisco Conceição, João Félix e Gonçalo Ramos, a concorrência existe. Porém, algumas características do perfil tático de Pedro Neto chamam atenção.

    Nos 25 jogos disputados com a seleção portuguesa (16 como titular), Pedro Neto acumula 3 gols e 4 assistências, com uma participação direta em gol a cada 194 minutos. Os levantamentos são do Sofascore.

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    Com média de 1,1 passes decisivos por jogo e 1,1 dribles certos (com 46% de aproveitamento), ele é o jogador que a seleção aciona quando precisa sair da pressão adversária pela velocidade, e não pela posse de bola, como acontece com outros nomes do elenco. Em uma formação na qual jogadores como Vitinha, por exemplo, organizam as jogadas, Pedro Neto ajuda a desestabilizar a defesa adversária, algo que ficou bastante evidente no jogo contra a Nigéria.

    Na Premier League 2025/26, temporada disputada pelo Chelsea, os números individuais também chamam atenção. Foram 5 gols e 6 assistências em 29 jogos, com média de 0,21 gols por 90 minutos.

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    Pedro Neto
    Pedro Neto pode ser peça importante na seleção portuguesa (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

    Qual o diferencial de Pedro Neto na seleção portuguesa?

    Roberto Martínez costuma trabalhar com duas formações: o 4-3-3 e o 3-4-3. Pedro Neto surge como uma peça com características mais posicionais. Ou seja, quando a equipe pressiona alto e o adversário tenta sair jogando, ele ajuda a forçar o erro do oponente e criar espaço para a marcação. Canhoto, Pedro Neto atua preferencialmente pela direita.

    Neste contexto, pode surgir como uma arma importante para a seleção portuguesa. O jogador aparece como alguém capaz de dar velocidade pelas pontas e abrir espaços na defesa adversária.

    Quando será a estreia de Portugal na Copa?

    Integrante do Grupo K, a seleção portuguesa faz seu primeiro jogo no torneio contra a República Democrática do Congo, no dia 17 de junho, na quarta-feira.

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