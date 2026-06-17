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Após 52 anos, RD Congo faz seu primeiro gol em Copas do Mundo

Yoane Wissa marca de cabeça ao final do primeiro tempo

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 15:26
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O atacante da República Democrática do Congo, Yoane Wissa (nº 20), cabeceia a bola e marca o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol contra Portugal pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)
O atacante da República Democrática do Congo, Yoane Wissa (nº 20), cabeceia a bola e marca o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol contra Portugal pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston (Foto: Ronaldo Schemidt / Afp)

A República Democrática do Congo escreveu um capítulo histórico nesta Copa do Mundo de 2026. De volta ao torneio após 52 anos, a seleção africana marcou seu primeiro gol na história dos Mundiais e eternizou o nome de Yoane Wissa entre os grandes personagens do futebol do país. O momento aconteceu aos 45 minutos mais cinco de acréscimo do primeiro tempo da partida contra Portugal.

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    • A única participação da seleção em Copas havia sido em 1974, quando o país ainda competia sob o nome de Zaire. Desde então, os congoleses ficaram mais de cinco décadas longe da competição até garantirem vaga no Mundial de 2026.

    ➡️RD Congo: como joga e o que esperar do adversário de Portugal na estreia da Copa

    Autor do gol histórico, Wissa é um dos principais nomes da atual geração congolesa. O atacante do Newcastle nasceu na França, mas optou por defender a República Democrática do Congo no cenário internacional. Com destaque na Premier League, chegou à Copa como uma das principais referências ofensivas da equipe comandada por Sébastien Desabre.

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    Wissa RD Congo
    DR Congo players celebrate their first goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and the Democratic Republic of Congo at the Houston Stadium in Houston on June 17, 2026. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    A classificação para o Mundial já representava um feito histórico para os congoleses. No entanto, o gol marcado por Wissa contra um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, amplia ainda mais a importância desta campanha. A atual geração passa a ocupar um lugar especial na trajetória do futebol do país ao registrar uma marca que ficará para sempre na memória dos torcedores.

    ➡️Torcedor da RD Congo assiste aos jogos da seleção imóvel em homenagem a herói nacional: entenda

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