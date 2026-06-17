Após 52 anos, RD Congo faz seu primeiro gol em Copas do Mundo Yoane Wissa marca de cabeça ao final do primeiro tempo

A República Democrática do Congo escreveu um capítulo histórico nesta Copa do Mundo de 2026. De volta ao torneio após 52 anos, a seleção africana marcou seu primeiro gol na história dos Mundiais e eternizou o nome de Yoane Wissa entre os grandes personagens do futebol do país. O momento aconteceu aos 45 minutos mais cinco de acréscimo do primeiro tempo da partida contra Portugal.

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A única participação da seleção em Copas havia sido em 1974, quando o país ainda competia sob o nome de Zaire. Desde então, os congoleses ficaram mais de cinco décadas longe da competição até garantirem vaga no Mundial de 2026.

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Autor do gol histórico, Wissa é um dos principais nomes da atual geração congolesa. O atacante do Newcastle nasceu na França, mas optou por defender a República Democrática do Congo no cenário internacional. Com destaque na Premier League, chegou à Copa como uma das principais referências ofensivas da equipe comandada por Sébastien Desabre.

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DR Congo players celebrate their first goal during the 2026 World Cup Group K football match between Portugal and the Democratic Republic of Congo at the Houston Stadium in Houston on June 17, 2026. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A classificação para o Mundial já representava um feito histórico para os congoleses. No entanto, o gol marcado por Wissa contra um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, amplia ainda mais a importância desta campanha. A atual geração passa a ocupar um lugar especial na trajetória do futebol do país ao registrar uma marca que ficará para sempre na memória dos torcedores.

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