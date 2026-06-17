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Técnico de Portugal abre o jogo após empate da equipe e tropeço em estreia na Copa

Equipes empataram por 1 a 1 em estreia da Copa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
17/06/2026 16:15
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técnico portugal
Técnico da seleção portuguesa analisou resultado contra a RD Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Roberto Martínez, técnico da seleção portuguesa, analisou o empate por 1 a 1 com a RD Congo na estreia das equipes pelo Grupo K da Copa do Mundo. Apesar do tropeço e do gol sofrido nos acréscimos do primeiro tempo, o treinador adotou um tom positivo e afirmou ter gostado de vários aspectos apresentados por Portugal ao longo da partida.

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    • Segundo ele, a equipe criou situações para vencer e mostrou elementos importantes para a evolução durante a competição, embora reconheça que ainda há pontos a serem corrigidos para os próximos jogos da fase de grupos.

    - Acho que entramos muito bem no jogo. O gol acabou mudando um pouco o cenário da partida e passamos a procurar mais manter a posse de bola. Vimos uma oportunidade de retomar o controle, mas o gol sofrido antes do intervalo surgiu em uma bola parada. É uma equipe que trabalha muito bem esse tipo de jogada. Agora é analisar e avaliar o que aconteceu. Acho que conseguimos chegar com mais frequência e ser mais incisivos no último terço do campo. Faz parte do processo. É melhor ter uma atuação como essa e encontrar pontos para evoluir. Os aspectos que precisamos melhorar para continuar crescendo estiveram evidentes durante o jogo - destacou o técnico.

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    técnico portugal
    Equipe empatou por 1 a 1 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Como foi o empate de Portugal?

    Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou na estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a RD Congo. Com Cristiano Ronaldo passando em branco e uma atuação abaixo do esperado dos portugueses, a seleção africana voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e já entrou para a história ao conquistar um resultado marcante diante de uma das favoritas do Grupo K.

    A partida também marcou a sexta estreia de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Desta vez, o camisa 7 passou em branco e não conseguiu balançar as redes na vitória de Portugal sobre a RD Congo. A equipe africana, por sua vez, entra na história com o primeiro gol na história da competição.

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    A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).

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