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Baena critica jornalistas após vitória da Espanha na Copa do Mundo: 'Criam controvérsias'

Jogador lembrou episódio de críticas após empate na estreia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 05:00
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Espanha goleou a Arábia Saudita (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Espanha goleou a Arábia Saudita (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Surpresa na escalação da Espanha na goleada sobre a Arábia Saudita, no último domingo (21), o atacante Álex Baena aproveitou o período de entrevista após o jogo para criticar jornalistas na cobertura da seleção espanhola. O jogador destacou a reação da equipe e o clima no vestiário.

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    • Ao empatar com Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo, a Espanha viu os principais veículos de mídia do país tratarem como "desastre" e "decepcionante". Questionado sobre a equipe ter calado as críticas, o jogador do Atlético de Madrid foi ríspido.

    — No fim das contas, vocês (imprensa) são os que criam controvérsias ou tiram as coisas do contexto. Sabíamos que as partidas seriam muito difíceis. Todos os jogos da Copa do Mundo que estamos vendo são muito difíceis; qualquer time pode vencer. Mas nós, desde o primeiro dia, temos nos mantido muito calmos, fazendo as coisas da maneira correta, e a partir daí, tenho certeza de que tudo dará certo — disse o jogador.

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    O empate com Cabo Verde não decepcionou. Depois de cinco dias de preparação no Tennessee, a Espanha atropelou os sauditas e marcou três gols ainda no primeiro tempo, antes dos 25 minutos, e fechou o placar de 4 a 0 no começo da segunda etapa.

    Álex Baena foi titular da Espanha na vitória sobre a Arábia Saudita (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Álex Baena foi titular da Espanha na vitória sobre a Arábia Saudita (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    — O empate não nos desanimou em nada, porque acreditávamos que também merecíamos a vitória, mesmo que nossa atuação não tenha sido das melhores. Nossa rotina diária sempre foi a mesma, mesmo com o empate, e hoje ficou claro que, com essa alegria, entramos em campo de forma diferente — destacou Baena.

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