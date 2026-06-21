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Namorada de Yamal marca presença em Espanha x Arábia Saudita: saiba quem é

A influenciadora Inés García esteve presente na goleada por 4 a 0 da Fúria

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/06/2026 15:49
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Inés García, namorada de Lamine Yamal (reprodução instagram Inés García)
Inés García, namorada de Lamine Yamal (reprodução instagram Inés García)
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Lamine Yamal, principal estrela da seleção da Espanha, costuma atrair os holofotes tanto dentro quanto fora de campo. O camisa 19 da Fúria vive um relacionamento com a influenciadora Inés García, que marcou presença no Mercedes Benz Stadium neste domingo (21) e acompanhou de perto a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, partida em que o atacante balançou as redes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Lamine Yamal, principal estrela da seleção da Espanha, costuma atrair os holofotes tanto dentro quanto fora de campo. O camisa 19 da Fúria vive um relacionamento com a influenciadora Inés García, que marcou presença no Mercedes Benz Stadium neste domingo (21) e acompanhou de perto a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, partida em que o atacante balançou as redes.

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    • Natural de Sevilha, no sul da Espanha, Inés tem 20 anos e produz conteúdos voltados para moda, beleza e lifestyle. A influenciadora reúne milhares de seguidores no TikTok e no Instagram, onde compartilha viagens, looks, momentos da rotina e participações em eventos.

    O nome de Inés ganhou destaque na imprensa espanhola ao longo deste ano, especialmente após aparições relacionadas à tradicional Feria de Abril, uma das celebrações mais populares da Andaluzia, região onde nasceu.

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    O casal foi visto junto pela primeira vez no fim de abril, durante um passeio por Sitges, cidade litorânea próxima a Barcelona. Pouco depois, em maio, Yamal assumiu publicamente o relacionamento durante a festa de comemoração do título de La Liga conquistado pelo Barcelona. Na ocasião, o jogador chegou ao evento acompanhado da influenciadora e confirmou os rumores que já circulavam na imprensa local.

    Além da partida deste domingo (21), Inés também esteve presente na estreia da Espanha na Copa do Mundo, quando a equipe empatou sem gols com Cabo Verde na última segunda-feira (15). Naquele confronto, Yamal ainda retornava de lesão e começou no banco de reservas, entrando apenas no segundo tempo e atuando por cerca de 25 minutos.

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    Inés García, namorada de Lamine Yamal (reprodução instagram Inés García)
    Inés García, namorada de Lamine Yamal (reprodução instagram Inés García)

    Espanha x Arábia saudita: como foi o jogo?

    A Espanha não deu chances para a Arábia Saudita e venceu por 4 a 0 em Atlanta, conquistando sua primeira vitória na Copa do Mundo. Após o empate sem gols contra Cabo Verde na estreia, o técnico Luis de la Fuente promoveu mudanças na equipe, incluindo a entrada de Lamine Yamal entre os titulares, e viu a seleção apresentar um futebol muito mais intenso e eficiente.

    A equipe espanhola praticamente definiu o confronto ainda no primeiro tempo. Yamal abriu o placar aos nove minutos, enquanto Oyarzabal marcou duas vezes em um intervalo de apenas três minutos, aos 20 e 23, ampliando a vantagem para 3 a 0 na primeira etapa.

    Na volta do intervalo, a Espanha manteve o ritmo e chegou ao quarto gol logo aos três minutos do segundo tempo. Com a ampla vantagem, De la Fuente poupou alguns titulares e deu minutos a jogadores como Nico Williams e Mikel Merino. Sem sofrer defensivamente, a seleção controlou o restante da partida e confirmou uma vitória convincente.

    (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

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