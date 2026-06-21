Saiba o motivo da substituição de Lamine Yamal no intervalo de Espanha x Arábia Saudita Lamine Yamal entrou para a história com gol em vitória da Espanha

Lamine Yamal chamou atenção ao ser substituído no intervalo da goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita, neste domingo (21). O atacante foi o responsável por abrir o placar, aos dez minutos do primeiro tempo.

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A troca, porém, já fazia parte do planejamento da comissão técnica. Recuperado recentemente de uma lesão muscular na coxa, Yamal disputava sua primeira partida como titular desde abril. Com a Espanha em vantagem no marcador, o técnico optou por preservá-lo fisicamente e promoveu a entrada de Yéremy Pino na volta para o segundo tempo.

A preocupação com a condição física do jogador já havia ficado evidente na estreia da seleção espanhola contra Cabo Verde. Na ocasião, Yamal começou a partida no banco de reservas justamente por ainda estar em processo de retomada do ritmo de jogo após o período afastado por lesão.

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Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Lamine Yamal entra para a história

O gol foi histórico não só para Yamal, que marcou pela primeira vez em Copas do Mundo, mas também para o futebol mundial como um todo. Com 18 anos e 343 dias, o espanhol se tornou o oitavo jogador mais jovem a marcar em uma partida de Mundial.

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Com o feito, Lamine Yamal superou Lionel Messi, agora nono nome da lista. Ainda assim, o jovem não é o recordista da Espanha: está atrás de Gavi, que marcou na Copa do Mundo de 2022 no Catar com 18 anos e 110 dias.

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Espanha vira chave, atropela a Arábia Saudita e mostra força na Copa do Mundo

Se decepcionou na estreia com um jogo ruim, a Espanha virou a chave e mostrou que é, sim, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Sem esforço e em linda exibição no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a Fúria atropelou a Arábia Saudita neste domingo (21), pelo placar de 4 a 0. Os gols foram marcados por Lamine Yamal e Oyarzabal na primeira etapa, e por Tambakti (contra), no início da segunda.

Com o resultado, "La Roja" assumiu a liderança do Grupo H e aguarda o desfecho da rodada, com Uruguai x Cabo Verde. O último compromisso na chave será contra a Celeste, na sexta-feira (26), às 21h (de Brasília).

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