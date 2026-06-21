Campeão mundial pela França é flagrado cochilando durante Espanha x Arábia Saudita Youri Djorkaeff esteve em Atlanta para acompanhar a partida

A vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita teve uma cena curiosa fora de campo. O ex-meia francês Youri Djorkaeff, campeão da Copa do Mundo de 1998, foi flagrado cochilando na tribuna de honra do estádio de Atlanta durante o segundo tempo de Espanha e Arábia Saudita, partida válida pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de 2026.

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As imagens mostraram o ex-jogador sentado ao lado de Fernando Hierro, ex-zagueiro da seleção espanhola e do Real Madrid. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também estava no mesmo setor do estádio. Djorkaeff, que disputou as Copas de 1998 e 2002 pela França, integrou a equipe que conquistou o primeiro título mundial do país ao vencer o Brasil na final disputada em Paris.

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Youri Djorkaeff.

Como foi a goleada da Espanha

A Espanha conquistou sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 ao golear a Arábia Saudita por 4 a 0, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo H. Após o empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a equipe comandada por Luis de la Fuente assumiu a liderança provisória da chave.

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Lamine Yamal abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo, marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo. Oyarzabal ampliou com dois gols em sequência, aos 20 e aos 23 minutos, deixando a seleção espanhola com larga vantagem ainda antes do intervalo.

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No início da etapa final, a Espanha chegou ao quarto gol após jogada de Cucurella. A finalização do lateral resultou em gol contra do zagueiro saudita Tambakti.

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Com a vantagem construída, a equipe espanhola passou a administrar o resultado e promoveu mudanças no time, incluindo as saídas de Yamal e Oyarzabal. A Arábia Saudita teve dificuldades defensivas durante toda a partida e pouco ameaçou o gol adversário.

Com o resultado, a Espanha chega embalada para a última rodada da fase de grupos, quando enfrentará o Uruguai. Já a Arábia Saudita segue pressionada na disputa por uma vaga nas oitavas de final.