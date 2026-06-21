Técnico da Espanha analisa goleada e mudança de postura: 'Mais intensidade' Fúria mudou de postura e atropelou a Arábia Saudita

A Espanha não deixou dúvidas no no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na tarde deste domingo (21), e goleou a Arábia Saudita pelo placar de 4 a 0. Após o duelo pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo, o técnico Luis de la Fuente analisou o resultado e comparou com a atuação da estreia, quando empatou com Cabo Verde.

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No primeiro jogo, a "La Roja" teve controle das ações, mas parou em boa atuação do goleiro Vozinha e na limitação no terço final. Desta vez, o alto volume de jogo desde o apito inicial resultou em três gols antes mesmo da pausa para hidratação do primeiro tempo, aos 23 minutos.

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— Os jogos são diferentes, embora a abordagem pretenda ser semelhante. Fizemos um primeiro tempo excepcional e um bom segundo tempo também, e acima de tudo, isso nos permite manter o ritmo e encarar os importantes jogos que temos pela frente. O Uruguai será um adversário difícil e muito duro — disse o técnico Luis de la Fuente, destacando o jogo vertical da equipe.

— Era isso que mais enfatizávamos, discutíamos com os jogadores e todos concordávamos que precisávamos de mais verticalidade, mais intensidade. Isso se refletiu em nossos chutes, desde o primeiro minuto pressionando o adversário e empurrando-o para sua própria área. Estamos muito satisfeitos com essa abordagem e devemos continuar a crescer e melhorar.

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Luis de la Fuente instruindo a seleção da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

O placar foi construído no primeiro tempo com gols de Lamine Yamal e Oyarzabal, grandes destaques da partida. O centroavante, então, apesar de todas as críticas na estreia, comandou o triunfo sobre os sauditas.

— Rodrigo também fez uma partida fantástica, ambos os zagueiros foram extraordinários. Lamine está em perfeitas condições para jogar partidas completas, e o que podemos dizer sobre Oyarzabal? Ele teve alguns pequenos problemas, que não podemos revelar, mas sempre apresenta um desempenho excepcional.

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Veja outras respostas do técnico da Espanha:

Críticas

— Ninguém gosta de ter seu trabalho e habilidade questionados, a reação dos jogadores é lógica. Uma postura firme, para nos defendermos e dar continuidade a um projeto que já estava em desenvolvimento há algum tempo.

Yamal substituído

— Obviamente, tínhamos que ver como a partida se desenrolaria, mas hoje foi um passo importante. Ele agora está em perfeitas condições e é bom deixá-lo assim, com ainda mais entusiasmo.

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